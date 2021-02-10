HONOR X8b: новый среднебюджетник с 6.7" AMOLED-экраном и 108 Мп камерой – все для твоей бабушки!

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НОВАЯ МОДЕЛЬ ОТ HONOR

Бренд Honor представил новый среднебюджетный смартфон Honor X8b с рядом улучшений по сравнению с предшественником.

Новинка оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и яркостью HDR в 2000 нит, ну и конечно аналог Dynamic Island. Однако, кажется, компанию покусал Samsung – потому что под капотом установлен чипсет Snapdragon 680.

А вот тыльная крышка скрывает тройную камеру: 108 Мп основная, 5 Мп ультраширокоугольная и 2 Мп макро. Аккумулятор установлен на 4500 мА/ч и зарядку на 35 Вт. Если от основной камеры можно ожидать хороших результатов, то от других точно нет.

Honor X8b продается в трех цветах и конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ. В Саудовской Аравии цены стартуют от 240 долларов. Скорее всего, будет доступна в Украине по цене около 10 тысяч гривен.

Источник - honor