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Хотите испытать удачу? Почему бы не выиграть MacBook Pro 13?

11.10.2021 704 0

Стартует конкурс Redroad Color Match

Азиатский бренд умной бытовой техники Redroad запускает пылесос Redroad V17 по всему миру. С 13 по 27 октября 2021 года Redroad проводит в России конкурс Color Match Competition, участие в котором является бесплатным и открытым для всех.


Присоединиться к конкурсу можно на официальном сайте Redroad (www.redroad.cc). Используйте свое творчество и создайте пылесос в самой красивой цветовой гамме, чтобы выиграть один из множества призов: MacBook Pro 13, ограниченная серия Redroad V17, гребной тренажер Mobi, самокат, пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12, электрическая зубная щетка Oclean X Pro Elite. и т. д. Вы также можете выиграть скидочные купоны на Redroad V17.

 

Хотите испытать удачу? Почему бы не выиграть MacBook Pro 13? – фото 1


Главные преимущества Redroad V17: передовые технологии, мощные функции и стильный дизайн.


Особенности Redroad V17:

  • всенаправленная двойная роликовая щетка, более эффективная очистка;
  • двойные фильтры HEPA, выдыхающие чистый воздух;
  • 9-ступенчатое шумоподавление Mantolo, уровень шума снижен до 60 дБ;
  • мощное всасывание и широкий выбор аксессуаров, более продуманных и удобных в использовании;
  • емкий аккумулятор, для больших площадей уборки и различные сценарии;
  • 2 года гарантии.

 

В жизни всегда есть место для воображения. Присоединяйтесь сейчас и удивите всех своей фантазией!

 

Когда: с 13 по 27 октября 2021 г.

 

Где: официальный сайт Redroad (www.redroad.cc)

 

Посетите официальный сайт Redroad, чтобы узнать подробные правила конкурса и список призов.

Redroad V17
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.10.2021

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Хотите испытать удачу? Почему бы не выиграть MacBook Pro 13?