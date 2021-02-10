Хотите испытать удачу? Почему бы не выиграть MacBook Pro 13?

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Ст артует конкурс Redroad Color Match

Азиатский бренд умной бытовой техники Redroad запускает пылесос Redroad V17 по всему миру. С 13 по 27 октября 2021 года Redroad проводит в России конкурс Color Match Competition, участие в котором является бесплатным и открытым для всех.





Присоединиться к конкурсу можно на официальном сайте Redroad (www.redroad.cc). Используйте свое творчество и создайте пылесос в самой красивой цветовой гамме, чтобы выиграть один из множества призов: MacBook Pro 13, ограниченная серия Redroad V17, гребной тренажер Mobi, самокат, пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12, электрическая зубная щетка Oclean X Pro Elite. и т. д. Вы также можете выиграть скидочные купоны на Redroad V17.









Главные преимущества Redroad V17: передовые технологии, мощные функции и стильный дизайн.





Особенности Redroad V17:

всенаправленная двойная роликовая щетка, более эффективная очистка;

двойные фильтры HEPA, выдыхающие чистый воздух;

9-ступенчатое шумоподавление Mantolo, уровень шума снижен до 60 дБ;

мощное всасывание и широкий выбор аксессуаров, более продуманных и удобных в использовании;

емкий аккумулятор, для больших площадей уборки и различные сценарии;

2 года гарантии.

В жизни всегда есть место для воображения. Присоединяйтесь сейчас и удивите всех своей фантазией!

Когда: с 13 по 27 октября 2021 г.

Где: официальный сайт Redroad (www.redroad.cc)

Посетите официальный сайт Redroad, чтобы узнать подробные правила конкурса и список призов.