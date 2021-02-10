Хотите испытать удачу? Почему бы не выиграть MacBook Pro 13?
Стартует конкурс Redroad Color Match
Азиатский бренд умной бытовой техники Redroad запускает пылесос Redroad V17 по всему миру. С 13 по 27 октября 2021 года Redroad проводит в России конкурс Color Match Competition, участие в котором является бесплатным и открытым для всех.
Присоединиться к конкурсу можно на официальном сайте Redroad (www.redroad.cc). Используйте свое творчество и создайте пылесос в самой красивой цветовой гамме, чтобы выиграть один из множества призов: MacBook Pro 13, ограниченная серия Redroad V17, гребной тренажер Mobi, самокат, пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12, электрическая зубная щетка Oclean X Pro Elite. и т. д. Вы также можете выиграть скидочные купоны на Redroad V17.
Главные преимущества Redroad V17: передовые технологии, мощные функции и стильный дизайн.
Особенности Redroad V17:
- всенаправленная двойная роликовая щетка, более эффективная очистка;
- двойные фильтры HEPA, выдыхающие чистый воздух;
- 9-ступенчатое шумоподавление Mantolo, уровень шума снижен до 60 дБ;
- мощное всасывание и широкий выбор аксессуаров, более продуманных и удобных в использовании;
- емкий аккумулятор, для больших площадей уборки и различные сценарии;
- 2 года гарантии.
В жизни всегда есть место для воображения. Присоединяйтесь сейчас и удивите всех своей фантазией!
Когда: с 13 по 27 октября 2021 г.
Где: официальный сайт Redroad (www.redroad.cc)
Посетите официальный сайт Redroad, чтобы узнать подробные правила конкурса и список призов.
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