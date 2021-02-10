Хотите Sony Xperia по цене Samsung Galaxy Z Fold 3?

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В этом году Sony готовится представить обновление линейки своих флагманов – Sony Xperia I IV. И, учитывая крайне консервативную политику компании, изменения, по сравнению с предыдущим поколением, будут весьма значительными.

Ожидается, что аппарат получит обновленный процессор, предположительно, Snapdragon 8 Gen 1 или же Gen 1+, и новую систему камер. Она будет представлена четырьмя объективами: главный широкоугольный на 48 Мп, телеобъектив аналогичного разрешения, сверхширокоугольный на 48 или 50 Мп и камера-перископ неизвестного разрешения. И, в теории, такая камера могла бы обеспечить звание главного камерофона для Sony Xperia I IV, если бы не криворукость японских программистов. Все остальные характеристики будут дублировать предшественника.

Но главное не это, а предполагаемая цена на смартфон. Одни источники говорят, что цена, по сравнению с Xperia I III возрастет на 6-7%, и составит $1415 за базовую версию и $1570 за топовую, но другие утверждают, что цена возрастет на 20% и составит $1600 долларов за базовую модификацию и $1800(!) за топовую версию.

Интересно, на что надеется Sony? Ведь за такую сумму можно взять Galaxy S22 Ultra (который будет лучше во всем) и еще пару недорогих Redmi на сдачу, или же Galaxy Fold последнего поколения. В этой ситуации приобретение Xperia I IV кажется безумной идеей для транжиры-богача.

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Источник: phonearena