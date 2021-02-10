HTC возвращается? Новая надежда или утопия?

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HTC может выпустить очередной смартфон

Было время, когда HTC считалась этаким аналогом Apple, но в мире Android. Компания выпускала добротные, престижные и популярные гаджеты. Но затем она уверовала в свое величие и не стала утруждать себя созданием сбалансированных устройств. Такого наплевательского отношения к себе лояльная аудитория не простила, и ее армия начала стремительно таять. HTC предпринимала несколько попыток встать в один ряд с конкурентами, но все они были бестолковыми и провальными.

В итоге компания сдулась и прекратила потуги в создании смартфонов. Вот уже почти два года как HTC забросила смартфонный бизнес, расписавшись в бессилии создать что-то конкурентоспособное. Но, возможно, компания вновь попытается выйти на рынок мобильных устройств. Голландская компания Telefication заявила, что проверила модель HTC 2QBK200 на соответствие требованиям японского законодательства. Почему именно голландская фирма была выбрана для этого, остается только гадать.

Увы, Telefication не поделилась какими-то подробностями о новинке. Нет даже понимания, будет ли это флагман или устройство средней руки. Возможно, компания создала какой-то аппарат, который станет проводником в мир метавселенной. О создании нечто подобного HTC заявляла в марте нынешнего года. Задержится ли компания надолго в мире смартфонов или вновь подтвердит свою несостоятельность в этом бизнесе, узнаем позже.

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Источник: sumahodigest﻿