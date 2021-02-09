HTC Wildfire E lite - новый смартфон за 100 долларов

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HTC Wildfire E lite﻿ представлен в Росии и Южной Африке

HTC находиться не в том положении, чтобы экспериментировать. Поэтому мы надеемся, что компания знает что делает, ведь только вчера мы писали о положительном росте выручки компании.

Стало известно, что HTC официально представила новый смартфон - Wildfire E lite. Пока речь идёт о старте продаж в России и Южной Африке. В дальнейшем компания планирует расширять рынок сбыта для модели.﻿ Сразу стоит отметить, что это аппарат ультра-бюджетного уровня. Цена в 100 долларов на старте продаж говорит о многом.

Нам предлагают простой смартфон на базе процессора MediaTek Helio A20 с 2/16 Гб памяти. Дисплей у смартфона 5,45-дюймовый с разрешением HD+. Производитель выделяет этот аспект, указывая, что телефоном будет удобно пользоваться одной рукой. Основная камера на 8 Мп находиться в паре с 0,3 Мп VGA камерой на задней панели. Спереди есть селфи-камера на 5 Мп. Аккумулятор в смартфоне установили на 3000 мАч. HTC заверяет, что на данном «железе» этого хватит на 25 часов разговоров и 250 часов в режиме ожидания.

Также на задней панели HTC Wildfire E lite ﻿присутствует сканер отпечатков пальцев. В данном ценовом сегменте это действительно "отдельная функция", которая редко встречается в аппаратах до 100 долларов.

Ввиду явного ограничения аппаратной платформы, на смартфон установлена упрощенная версия ОС Android – Android 10 Go.﻿

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Любопытно будет взглянуть на дальнейшую статистику компании, чтобы понять, насколько правильным для них является «фокусировка» на бюджетном сегменте.﻿

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Источник : phonearena.com