HTC Wildfire E2 уже поступил в продажу

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Официальный анонс HTC Wildfire E2 только ожидается, но новинка уже поступила в продажу в России. Если вы помните, то в 2010 году компания HTC представила первый Wildfire и вот теперь она пытается возродить старую линейку, выпуская уже третий по счету смартфон в обновленной серии. На фоне китайских устройств новинка выглядит как минимум странно и является бюджетным аппаратом со всеми вытекающими отсюда характеристиками.

Пожалуй, кроме громкого имени, неплохой батарейки, актуальной версии зеленого робота и невысокого ценника, в HTC Wildfire E2 нет того, что могло бы зацепить массового пользователя. Его укомплектовали 6,22-дюймовым дисплеем разрешением 1560х720 точек, слабым процессором Helio P22, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной.

Разрешение селфи-камеры составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне установили два датчика на 16 Мп + 2 Мп. Питает аппарат аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Поставляется HTC Wildfire E2 с предустановленной операционной системой Android 10. Смартфон получил слот для карт microSD до 128 Гб, дактилоскопический датчик на тыльной стороне, поддержку 4G LTE, двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth.

Габариты смартфона составили 158,4х75,9х8,95 мм при весе 173,5 грамм. Оценили его в 8 760 руб. или $119.

Источник: gsmarena