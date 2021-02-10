Кто больше? Экраны Redmi K70 Pro получат 4000 нит пиковой яркости

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Но яркость вручную – не более 700 нит

За два дня до запуска Xiaomi продолжает тизерить возможности Redmi K70 Pro. В этот раз главной новостью стала максимальная яркость экрана.



По данным компании, Redmi K70 Pro может похвастаться революционной пиковой яркостью 4000 нит, превосходящей возможности конкурентов. В сотрудничестве с TCL это устройство использует инновационный светоизлучающий материал экрана C8, раздвигая границы для достижения 700 пунктов максимальной яркости вручную.



Экран поддерживает частоту ШИМ 3840 Гц. Redmi называет дисплей "решением защиты глаз для всех поколений". Также компания говорит об интеграции медицинских и промышленных стандартов защиты.



Функция ультравысокочастотного затемнения ШИМ 3840 Гц станет значительным достижением, что делает Redmi вторым производителем после Honor, предлагающей высокие значения этого параметра.

29 ноября Redmi подготовила презентацию серии K70, которая совпадает с празднованием десятой годовщины Redmi. Вместе с флагманскими смартфонами Redmi представит линейку новых продуктов, включая Redmi Watch 4 и Redmi Buds 5 Pro.

Источник: Sparrows News