Huawei FreeBuds 5: официальный тизер раскрывает новый каплевидный дизайн

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Huawei FreeBuds 5﻿ отошли от дизайна похожего на Apple AirPods

Компания Huawei на днях объявила о презентации 23 марта, на которой покажут флагманы Huawei P60 и складной смартфон Huawei Mate X3. Кроме смартфонов, на презентации покажут и новое поколение беспроводных наушников.

Huawei FreeBuds 5, согласно тизерам, в основе дизайна имеют форму капли воды, в отличие от цилиндрической формы его предшественников. Компания обещает, что благодаря такой форме они будут чрезвычайно эргономичны и удобны в использовании. На некоторых снимках они смотрятся очень странно, а под определенными ракурсами даже симпатичными.

Изменение дизайна отображает аппаратные и внутренние изменения в новых наушниках. Это может означать лучшую производительность и более длительный срок службы батареи для FreeBuds 5.

Huawei говорит, что добилась прорыва в технологических инновациях в разработке наушников FreeBuds 5. Новые Наушники имеют сертификацию золотого стандарта HWA/Hi-Res Audio Wireless, а даже прошлое поколение считалось эталонным среди наушников вкладышей. К сожалению, информации о цене пока нет, но точно понятно, что они будут не бюджетными.

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Источник: gizmochina