Huawei изгнали из элиты смартфоностроения. На смену приходит Xiaomi

813

Xiaomi — это «новая Huawei» на мировом рынке

В последнее время для Huawei настали сложные времена, компания осаждена буквально по всем фронтам. Разумеется, на первом месте оказались проблемы, связанные с торговой войной между США и Китаем, в результате которой Белый дом в этом году нанес точечный удар, лишив компанию доступа к ключевым комплектующим и технологиям.

Перед Huawei стоит задача выжить и ей пришлось распрощаться, по крайней мере, в ближайшей перспективе, с амбициями стать компанией номер один. Статистика продаж за третий квартал нынешнего года четко демонстрирует стремительное падение спроса на продукцию компании на глобальном рынке. Только Китай позволяет ей держаться на плаву и не уйти в крутое пике. Сползание вниз Huawei открывает новые горизонты для прочих компаний и не воспользоваться ситуацией было бы глупо. Пока, больше всех в выигрыше оказалась Xiaomi, которой удалось существенно увеличить армию своих пользователей.

Наследник престола Huawei

По итогам третьего квартала нынешнего года в Xiaomi фиксируют следующую ступеньку своего восхождения, она третья на мировом рынке смартфонов и в годовом исчислении ее поставки выросли на 45%. Тогда как у Huawei произошло падение на 24%. Рост популярности устройств позволил Xiaomi впервые за свою историю попасть в тройку крупнейших смартфоностроителей и стать самым успешным производителем из Китая по результатам работы с июля по сентябрь нынешнего года.

Особенно впечатляет то, что несмотря на пандемию, падение покупательского спроса и кризис на рынке, Xiaomi удалось серьезно прибавить и рост в 45% выглядит внушительно. Особо значимой эта цифра выглядит на фоне достижений Samsung, которая показала рост всего на 2%.

Оказалась в нужное время в нужном месте

В последнее время очевидным становится правильность стратегии Xiaomi, которая сделала ставку не столько на внутренний рынок, сколько на рынок Европы, Ближнего Востока и Индии. Так, вот уже несколько кварталов подряд она лидирует на рынке Индии и серьезно упрочила свои позиции в Европе. Сама компания не без гордости отмечает тот факт, что она вошла в топ-5 лучших производителей смартфонов в 54 странах мира. А еще на 10 рынках — она компания номер один.

Похоже, что именно ориентированность, прежде всего, на рынки за пределами Китая и позволил компании выстрелить там, где потери Huawei оказались наиболее серьезными. Сыграл на руку Xiaomi и тот факт, что в этом году наибольший покупательский спрос плавно перетек в сегмент доступных и среднего класса устройств, тогда как флагманы покупали неохотно и их доля в общем количестве проданных устройств уменьшилась. Рынок перешел к потреблению устройств других классов, а также многие предпочли экономить.

Покупка флагмана стала нерациональным приобретением и нашлось немало тех, кто отказался участвовать в «гонке вооружений», когда смартфон воспринимается как выставка достижений технологий. Новая тенденция — покупка недорогого устройства с ориентиром на то, что его возможностей хватит на год или максимум два. А затраты на покупку смартфона при этом не пугают и нет психологического барьера дороговизны приобретения. Расстаться со старым устройством будет легче с оглядкой на его невысокий ценник. И в этой ситуации Xiaomi есть что предложить. Ее модельный ряд стал отличным замещением недорогих устройств от Huawei/Honor.

Кроме того, Xiaomi начала активно налаживать партнерские отношения с операторами связи. Так, она заверяет, что ей удалось заручиться поддержкой у 50 телекоммуникационных компаний, обслуживающих «100 подсетей» в 50 странах мира. Это более чем разумный и дальновидный шаг. Ведь это позволит ей продвигать свои продукты, используя возможности сотовых операторов по всему миру.

От «народных» флагманов к премиальным устройствам

Успехи Xiaomi в бюджетном и среднем классах устройств неоспоримы. Подтверждает это и топ-10 самых популярных смартфонов в третьем квартале нынешнего года, где три — это модели Xiaomi. Тогда как во флагманском сегменте компании все еще не удается достичь признания.

Понимают это и в самой Xiaomi, озаботившись поднятием престижа марки, отпочковав от себя бренд Redmi. Теперь ее удел производство смартфонов высокого класса, а выпуск доступных устройств отдан на откуп Redmi и Poco. Сама Xiaomi мечтает попасть в элиту смартфоностроения и выпуск линейки Xiaomi Mi 10 демонстрирует желание компании показать, что она «может во флагманы». Она попыталась зайти на территорию, где играют А-бренды. Жесткой борьбы не вышло, слишком силен у пользователей стереотип, что Xiaomi — это производитель дешевых и доступных устройств. Ей еще сложно тягаться с имиджем Samsung и Apple.

Чтобы стать сильным игроком на рынке, Xiaomi нужны крепкие и качественные флагманы. Это повысит престиж, узнаваемость и популярность марки. Ей еще предстоит пройти тот путь, который прошла Huawei, когда ее флагманы серий P и Mate стали в один ряд с премиальными устройствами Samsung и Apple.

Сможет ли Xiaomi удержать за собой третью строчку в табеле рангов производителей смартфонов? Скорее всего, да. Для этого есть все предпосылки и основания. Но Xiaomi нельзя почивать на лаврах. В спину дышит Oppo с ее амбициозным суббрендом Realme, который успел подпортить статистку продаж Xiaomi. Ей нужно отказаться от практики копирования и заимствования идей, необходимы собственные разработки и технологии. Она нуждается в позитивном имидже на глобальном рынке, прежде всего, как производителя технологичных и инновационных устройств. А создать его куда сложнее, чем выпустить несколько удачных массовых моделей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿