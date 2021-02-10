Huawei Kirin снова возвращается в игру, но есть нюансы

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Не флагманские чипы, но нужно с чего-то начинать

Уже несколько лет компания Huawei находится под санкциями США, по которым ей пришлось почти полностью отказаться от собственных однокристальных систем Kirin. Но, похоже, ситуация скоро изменится.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что чипы Kirin возвращаются. Подробностей пока минимум. Речь идет о не флагманской платформе, что вполне логично, потому что для конкуренции с топовыми решениями Qualcomm и MedaiTek кроме качественной архитектуры чипа, с которой проблем не было, производить все по современному техпроцессу.

Вечно живой Kirin 710 производился по 12 нм техпроцессу, но китайцы уже давно тестируют у себя 7 нм производство, и возможно доступ к этим мощностям позволит выпускать какие-то среднебюджетные решения, а при грамотном проектировании даже неплохие флагманские чипы. А если они смогут при этом оснастить его 5G модемом, это будет очень хорошей новостью для фанатов бренда.

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Источник: weibo