Huawei лидер по продажам в Китае, но есть оговорка

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Анализируем отчёт о продажах смартфонов в Китае за 2020. Huawei на первом месте

В последние время немало откровенно тревожных или негативных новостей о китайском гиганте. Сегодня же у нас хороший повод – отчёт о продажах смартфонов в Китае за 2020 год, а там Huawei на первом месте.

Согласно недавнему отчёту, несмотря на проблемы с комплектующими, доля компании на внутреннем рынке составила 38.3%, при 124.9 млн отгруженных единицах. Это твёрдое первое место с большим отрывом от Vivo, которая на втором месте (17.7% рынка).

Хотя это повод для радости, и хорошая база для «войны», в которой сейчас находиться Huawei, есть и «ложка дёгтя».

При пристально изучении последнего, четвёртого квартала того же 2020 года мы видим совсем другую локальную картину. Huawei находиться на первом месте, но отрыв от второго всего 6%. И как вы думаете, кто на втором месте? Apple!

Дело в том, что ближе к концу года Huawei из-за проблем с комплектующими не смогли покрыть тот спрос, который создался на рынке, а Apple как раз представила новую линейку iPhone 12. Произошла «рокировка», вследствие которой Huawei потеряла 34.5% в сравнении с аналогичным периодом за 2019 год, а Apple наоборот, выросла на аналогичные 34.7%.

Анализ этих событий показывает, что без вменяемых действий Huawei будет тяжело удержать лидерство на домашнем рынке в 2021 году.

Не хотим «портить праздник» своим реализмом, но такова статистика. Посмотрим на шаги компании в этом году. Действовать нужно немедленно.

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Источник : gizchina.com