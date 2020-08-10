Huawei Mate 40 Pro будет работать на еще не вышедшей EMUI 11 прямо из коробки

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Так, закончили разговоры о Samsung, теперь заведем поезд хайпа по продукции самого популярного производителя смартфонов. Китайская компания Huawei готовит к выходу свой убер-флагман Huawei Mate 40 Pro, и представить его должны уже через несколько недель.





Как и всегда, в Сети уже знают многое про новинку, но дополнительные подробности все равно появляются каждый день. Судя по всему, в отличие от многих других производителей, Huawei приготовил для Mate 40 Pro совершенно новую версию прошивки, которая будет работать уже при первом включении. Об этом сообщил известный инсайдер Эван Бласс. По его словам, Huawei Mate 40 Pro будет работать на EMUI 11 на базе Android 11. Интересно, что «младший брат» Huawei Mate 40 будет использовать EMUI 10 поверх Android 10.

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На предстоящей конференции Huawei Developer Conference (HDC) компания совместно с новыми устройствами представит обновление своего графического интерфейса EMUI 11. Новая прошивка должна базироваться на Android 11. Напомним, что в 2019 году Huawei представила 10 версию EMUI также совместно с флагманом прошлого года Huawei Mate 30.





Кроме того, в этой серии может быть еще одна модель – Huawei Mate 40 Lite. Скорее всего, она, как и обычный Mate 40, будет работать на EMUI 10.1 из коробки.

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Это будет первый раз, когда разные устройства одной линейки Huawei будут представлены с разными версиями EMUI. Презентация будет проходить с 10 по 12 сентября 2020 года.





Источник: Huawei Central