Huawei рассказала об успехах на рынке, времени анонса Mate 40 и дефиците чипов

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Сегодня в рамках своего выступления на саммите китайской ассоциации информационных технологий 2020, глава мобильного подразделения Huawei Ю Чэндун объявил, что серия флагманов Mate 40 будет представлена в сентябре нынешнего года. И, по его словам, они по-прежнему будут построены на базе чипов Kirin.

Возможно, новая флагманская однокристальная система станет последней «лебединой песней» сотрудничества TSMC и Huawei, ведь из-за санкций США чипмейкер не сможет производить процессоры для нужд китайцев после 15 сентября. Китайский техногигант уже испытывает дефицит фирменных чипов и восполнен он не будет.

Тем не менее, несмотря на сложное положение на рынке, поставки смартфонов на глобальный рынок составили 105 млн единиц в первом полугодии 2020 года. И если бы не «пакости» со стороны Белого дома, доля Huawei на рынке могла бы быть больше. Топ-менеджер компании не скрывает, что в этом году они не смогут повторить прошлогодний успех, когда им удалось поставить на рынок 240 млн трубок. По прогнозам, в 2021 году они отгрузят около 180 млн единиц смартфонов.

Что касается создания чипов, то компания не намерена прекращать эту работу. В планах совершить «фундаментальный прорыв в исследованиях и в области физического материаловедения». Huawei намерена все больше инвестировать средств в новации и технологии.

При этом Ю Чэндун не внес никакой ясности в вопрос того, как же компания будет решать вопрос с производством собственных чипов. Похоже, что на данный момент у нее так и нет четкого плана. Складывается впечатление, что в ближайшее время смартфоны Huawei с чипами MediaTek станут нормой.

Источники: cnmo, mydrivers