Посмотрите, как будет выглядеть Huawei Mate 40 Pro

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Вскоре после того, как OnLeaks показал изображения базовой версии серии Huawei Mate 40, он выложил в сеть рендеры «прошки». Благодаря этому появилась возможность сравнить экстерьер двух смартфонов и определить, будет ли Huawei Mate 40 Pro отличаться внешне от своего сородича.

Оба новичка выполнены в едином стиле, но, как и надлежит Pro-версии, ей добавили породистости и премиальности в дизайне. В отличие от базовой версии, Huawei Mate 40 Pro получил изогнутый дисплей-водопад, но это не помешало предложить физические клавиши управления на правой боковой грани. В этот раз компания решила отказаться от сенсорных кнопок. А вот исполнение фронтальной камеры — идентичное, овальный вырез для двух датчиков изображения. Ожидаемо, сканер отпечатков пальцев встроили в дисплей.

На задней панели установили круглую площадку основной камеры, объединившую в себе четыре датчика изображения, один из которых перископический. Что касается Huawei Mate 40, то основная камера у него, по всей видимости, будет тройной, и она лишена перископа.

Габариты корпуса Huawei Mate 40 Pro составили 162,8х75,5х9 мм (10,4 мм с учетом выступающего блока тыльной камеры). На нижней грани есть порт USB Type-C и решетка для динамика.

Источник: pricebaba

В сети появилось фото защитной пленки Huawei Mate 40 Pro

В сеть попали рендеры Huawei Mate 40 Pro