Huawei Mate 40 Pro оказался в дефиците

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Компания не поспевает за высоким спросом на Huawei Mate 40 Pro

Huawei теперь на птичьих правах на мировом рынке. И причину уже все знают. Тема санкций США набила оскомину. А вот у себя на родине бренд почитаем и является лидером на внутреннем рынке. Немалой популярности устройств Huawei в последнее время как раз и поспособствовали те гонения, которые устроили бренду чиновники из Белого дома, поставившие перед собой цель сделать США лидером в технологическом секторе, касающемся 5G.

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Движимые чувством патриотизма, китайцы начали активно переходить на устройства Huawei, позволив ей не только остаться в элите смартфоностроения, но и выведя ее в лидеры по итогам второго квартала нынешнего года. Недавно компания представила серию Huawei Mate 40 и есть все основания полагать, что у себя на родине линейка будет очень популярна.

Пришло сообщение, что купить Huawei Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ в Китае невозможно, а все из-за дефицита.

Производственные мощности компании не поспевают за повышенным спросом на эти модели. Сама Huawei подтверждает, что не может справиться с высоким спросом на новинки. Скорее всего, проблема кроится еще и в том, что китайская компания имеет ограниченный запас чипов Kirin 9000 и не может себе позволить выпустить много устройств с ним на борту. Ей приходится дозировать количество выпускаемых моделей, с оглядкой на складской запас чипов.

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Источник: mydrivers