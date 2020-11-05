Более 300 компаний хотят вернуться к работе с Huawei. Треть уже могут это сделать

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Компании выстроились в очередь за получением лицензии на право работать с Huawei. Qualcomm среди них

В последнее время Huawei прочно ассоциируется с санкциями США и многие торопятся хоронить ее. Сеть изобилует страшными предсказаниями, что уже скоро все прочие производители с большой охотой оттяпают долю компании и чиновники Белого дома станцуют на «костях» Huawei. Логика в этих рассуждениях есть, но сейчас появились признаки для осторожного оптимизма.

Министерство торговли США начало выдавать компаниям-партнерам лицензии, дающие право на работу с Huawei. Известно, что такие производители как Intel, AMD, Samsung Display и Sony уже получили соответствующее разрешение, а всего количество компаний, которые могут вернуться к работе с Huawei уже составляет около 100. А всего за получением лицензии обратилось более 300 производителей комплектующих и среди них Qualcomm, а также MediaTek. Американский чипмейкер подтвердил, что подал заявку на получение лицензии и надеется, что сможет возобновить сотрудничество с Huawei.

Но стоит сделать оговорку, что условия ряда лицензий, что «больному припарка». Так, тайваньский чипмейкер может возобновить сотрудничество с Huawei, но эти правила распространяются только на устаревшие технологии. В частности, речь идет о поставке процессоров, произведенных по 28 нм техпроцессу, тогда как чипы с более актуальными и продвинутыми техпроцессами, включая 7 нм и 5 нм, под запретом.

Не менее странно выглядит ситуация с возможностью закупать дисплеи Samsung. Сами панели южнокорейский гигант может поставлять, а вот микросхемы для их работы нет. Нам остается наблюдать за развитием событий и надеется, что здравый смысл возобладает и США все же позволят Huawei вернуться к полноценной работе на рынке смартфонов.

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Источник: gizmohina