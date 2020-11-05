Анонс Huawei Nova 8 SE: две версии, пять камер и флагманская зарядка

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Представлен Huawei Nova 8 SE с дизайном а-ля iPhone 12

Назло всем неприятностям и врагам Huawei продолжает выводить на рынок смартфоны. Правда, ей приходится идти на ряд компромиссов, один из которых — отказ от фирменных чипов в пользу альтернативных решений. В почете процессоры MediaTek и это прослеживается в Huawei Nova 8 SE, чья премьера состоялась сегодня в Китае.

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Это именно та модель, которая позаимствовала одно из спорных дизайнерских решений iPhone 12. Речь идет о плоских гранях корпуса, которые стали причиной дискомфорта нахождения устройства в руке, когда рубленные торцы «впиваются» в ладони и оставляют следы. Ждем очередной порции фото, где пользователи будут демонстрировать окровавленные пальцы, но уже после использования Huawei Nova 8 SE, а не iPhone 12.

В техническом плане Huawei Nova 8 SE типичный для наших дней аппарат среднего уровня. Его укомплектовали OLED-экраном диагональю 6,53 дюйма разрешением 2400х1080 точек, фронтальной 16-мегапиксельной камерой, дисплейным сканером отпечатков пальцев и аккумуляторной батареей емкостью 3800 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой. На полную зарядку уйдет 35 минут, а за 15 минут батарейку можно зарядить на 60%.

Основная камера представлена четырьмя датчиками изображения, где главный разрешением 64-мегапикселя со светосилой f/1.9. Дополняют его ширик на 8 Мп, а также парочка модулей по 2-мегапикселя каждый для анализа глубины и макросъемки. Доступен Huawei Nova 8 SE в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой: Dimensity 720 и Dimensity 800U.

Оба варианта получили 8 Гб оперативки, флеш-накопитель на 128 Гб, операционную систему Android 10 с оболочкой EMUI 10.1, поддержку Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и есть порт USB Type-C. «Младшую» версию Huawei Nova 8 SE c Dimensity 720 оценили в $390, а модификацию с Dimensity 800U — $405.

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Источник: mydrivers