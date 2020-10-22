Huawei представила флагманскую линейку Mate 40

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Серия Huawei Mate 40: технологично, мощно и дорого

Сегодня Huawei наконец-то представила долгожданные флагманские смартфоны линейки Mate 40, которые выходят тогда, когда компания оказалась в крайне неблагоприятных условиях из-за американо-китайской торговой войны. И велик шанс, что серия Huawei Mate 40 может оказаться последней флагманской в модельном ряду компании из-за смерча санкций США.

Технологически новинки по-прежнему сильны и обладают навороченными характеристиками. Но дорогие и без сервисов Google. В Китае с продажей смартфонов все должно сложиться, а вот с глобальным рынком ситуация запутанная. За пределами внутреннего рынка их планируют начать продавать с опозданием — с 2021 года. Интересно, на какие цифры реализации флагманов ориентируется компания?

Главной и центральной моделью серии является Huawei Mate 40 Pro. Его оснастили изогнутым OLED-дисплеем диагональю 6,76 дюйма и спереди флагман очень напоминает Huawei P40 Pro. Прежде всего сходство прослеживается в наличии овального отверстия под фронтальную камеру в верхнем левом углу. А вот стеклянная спинка отличается и не в последнюю очередь за счет оформления основной камеры. Все датчики изображения заключены в кольцо, окрашенное в черный цвет.

Разрешение экрана «прошки» составило 2772х1344 точки и поддерживается частота обновления 90 Гц. Сюрприз с 120 Гц компания преподносить не стала, сославшись на прожорливость такой матрицы. Одно из преимуществ устройства — новейший 5-нанометровый чип Kirin 9000, чья пиковая частота перешагнула отметку 3 ГГц и количество транзисторов тут на 30% больше, чем предлагает чип Apple A14 Bionic. При этом новый процессор энергоэффективнее на 25%, графика на 50% стала менее прожорливее и на 150% поубавил аппетиты нейронный блок.

Основная камера Huawei Mate 40 Pro предлагает ключевой датчик на 50 Мп со светосилой f/1.9 с OIS, а дополняет его ультраширокоугольный модуль на 20 Мп и 12 Мп телеобъектив c 5-кратным оптическим зумом. Фронталка предлагает датчик на 13 Мп и 3D ToF модуль. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4400 мАч, есть проводная 66 Вт зарядка, беспроводная на 50 Вт и реверсивная зарядка.

В ходе презентации компания обошла вниманием базовую версию серии, уделив максимум внимания «прошке». Но это вовсе не означает, что Huawei Mate 40 нечего предложить пользователям. В его активе 6,5-дюймовый 90-герцовый OLED-дисплей, чип Kirin 9000E, тройная основная камера с 50 Мп датчиком, фронталка на 13 Мп и аккумулятор емкостью 4200 мАч. В отличие от более старших собратьев тут чуть проще камеры, нет обратной зарядки и класс защиты составил IP53 против IP68 у старших моделей.

Был представлен сегодня и ультрафлагманn Huawei Mate 40 Pro+, который получил максимальный объем памяти и более продвинутую камеру. Помимо 50 Мп ключевого датчика, он может похвастаться ультрашириком на 20 Мп, зум-камерой на 8 Мп и телеобъективом на 12 Мп.

Еще одним смартфоном, который был представлен в рамках сегодняшней презентации стал Porsche Design Mate 40 RS. Его фишкой, прежде всего, стал самобытный дизайн. Основная камера здесь от Huawei Mate 40 Pro+, но вписать все датчики было решено в восьмигранник. В числе фишек устройства стоит отметить датчик для измерения температуры и 12/512 Гб памяти. Оценили уберфлагман с 2295 евро.