Huawei представила флагманскую линейку Mate 40
Серия Huawei Mate 40: технологично, мощно и дорого
Сегодня Huawei наконец-то представила долгожданные флагманские смартфоны линейки Mate 40, которые выходят тогда, когда компания оказалась в крайне неблагоприятных условиях из-за американо-китайской торговой войны. И велик шанс, что серия Huawei Mate 40 может оказаться последней флагманской в модельном ряду компании из-за смерча санкций США.
Технологически новинки по-прежнему сильны и обладают навороченными характеристиками. Но дорогие и без сервисов Google. В Китае с продажей смартфонов все должно сложиться, а вот с глобальным рынком ситуация запутанная. За пределами внутреннего рынка их планируют начать продавать с опозданием — с 2021 года. Интересно, на какие цифры реализации флагманов ориентируется компания?
Главной и центральной моделью серии является Huawei Mate 40 Pro. Его оснастили изогнутым OLED-дисплеем диагональю 6,76 дюйма и спереди флагман очень напоминает Huawei P40 Pro. Прежде всего сходство прослеживается в наличии овального отверстия под фронтальную камеру в верхнем левом углу. А вот стеклянная спинка отличается и не в последнюю очередь за счет оформления основной камеры. Все датчики изображения заключены в кольцо, окрашенное в черный цвет.
Разрешение экрана «прошки» составило 2772х1344 точки и поддерживается частота обновления 90 Гц. Сюрприз с 120 Гц компания преподносить не стала, сославшись на прожорливость такой матрицы. Одно из преимуществ устройства — новейший 5-нанометровый чип Kirin 9000, чья пиковая частота перешагнула отметку 3 ГГц и количество транзисторов тут на 30% больше, чем предлагает чип Apple A14 Bionic. При этом новый процессор энергоэффективнее на 25%, графика на 50% стала менее прожорливее и на 150% поубавил аппетиты нейронный блок.
Основная камера Huawei Mate 40 Pro предлагает ключевой датчик на 50 Мп со светосилой f/1.9 с OIS, а дополняет его ультраширокоугольный модуль на 20 Мп и 12 Мп телеобъектив c 5-кратным оптическим зумом. Фронталка предлагает датчик на 13 Мп и 3D ToF модуль. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4400 мАч, есть проводная 66 Вт зарядка, беспроводная на 50 Вт и реверсивная зарядка.
В ходе презентации компания обошла вниманием базовую версию серии, уделив максимум внимания «прошке». Но это вовсе не означает, что Huawei Mate 40 нечего предложить пользователям. В его активе 6,5-дюймовый 90-герцовый OLED-дисплей, чип Kirin 9000E, тройная основная камера с 50 Мп датчиком, фронталка на 13 Мп и аккумулятор емкостью 4200 мАч. В отличие от более старших собратьев тут чуть проще камеры, нет обратной зарядки и класс защиты составил IP53 против IP68 у старших моделей.
Был представлен сегодня и ультрафлагманn Huawei Mate 40 Pro+, который получил максимальный объем памяти и более продвинутую камеру. Помимо 50 Мп ключевого датчика, он может похвастаться ультрашириком на 20 Мп, зум-камерой на 8 Мп и телеобъективом на 12 Мп.
Еще одним смартфоном, который был представлен в рамках сегодняшней презентации стал Porsche Design Mate 40 RS. Его фишкой, прежде всего, стал самобытный дизайн. Основная камера здесь от Huawei Mate 40 Pro+, но вписать все датчики было решено в восьмигранник. В числе фишек устройства стоит отметить датчик для измерения температуры и 12/512 Гб памяти. Оценили уберфлагман с 2295 евро.
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Huawei Mate 40
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Huawei Mate 40 Pro
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Huawei Mate 40 Pro +
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Материалы корпуса
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стекло, кожа
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стекло, кожа
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стекло
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Размер и вес
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158,6 x 72,5 x 8,8 мм, 188 грамм
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162,9х75,5х9,1 мм,
212 грамм
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162,9х75,5х9,1 мм,
230 грамм
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Операционная система
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EMUI 11, Android 10
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EMUI 11, Android 10
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EMUI 11, Android 10
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Дисплей
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6,5", OLED, 90 Гц, 2376х1080, 18,5:9
|
6,76", OLED, 90 Гц, 240 Гц отклик сенсорного слоя, 2772х1344, 18,5:9
|
6,76", OLED, 90 Гц, 240 Гц отклика сенсорного слоя, 2772х1344, 18,5:9
|
Платформа
|
Kirin 9000E, 5 нм, 8 ядер, пиковая частота 3,13 ГГц
|
Kirin 9000, 5 нм, 8 ядер, пиковая частота 3,13 ГГц
|
Kirin 9000, 5 нм, 8 ядер, пиковая частота 3,13 ГГц
|
Графический чип
|
Mali-G78 22MP
|
Mali-G78 24MP
|
Mali-G78 24MP
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Оперативная память
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8 Гб, LPDDR5
|
8 Гб, LPDDR5
|
12 Гб, LPDDR5
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Постоянная память
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128 Гб, UFS 3.1
|
128/256 Гб, UFS 3.1
|
256/512 Гб, UFS 3.1
|
Основная камера
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Три камеры:
-50 Мп (ультраширокоугольный, RYYB, f/1.9)
-16 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2)
-8 Мп (телеобъектив, RYYB, 3-кратный оптический зум, f/2.4)
|
Три камеры:
-50 Мп (ультраширокоугольный, RYYB, Sony IMX700. f/1.9)
-20 Мп (ультраширокоугольный, f/1.8, Sony IMX718)
-12 Мп (телеобъектив, RYYB, 5-кратный оптический зум)
|
Четыре камеры:
-50 Мп (ультраширокоугольный, RYYB, Sony IMX700)
-20 Мп (ультраширокоугольный, Sony IMX718)
-8 Мп (телеобъектив, RYYB, 10-кратный оптический зум, Somy IMX520)
-12 Мп (телеобъектив, RYYB, 3-кратный оптический зум)
поддержка 8К-видео
|
Фронтальная камера
|
13 Мп, f/2.4
|
13 Мп + ToF, 3D Face Unlock
|
13 Мп + ToF, 3D Face Unlock
|
Аккумулятор
|
4200 мАч,
быстрая проводная зарядка 40 Вт
|
4400 мАч, быстрая зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, обратная зарядка
|
4400 мАч, быстрая зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, обратная зарядка
|
Защита
|
IP53
|
IP68
|
IP68
|
Сеть
|
2G, 3G, 4G, 5G
|
2G, 3G, 4G, 5G
|
2G, 3G, 4G, 5G
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГц
Bluetooth 5.2
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГц
Bluetooth 5.2
|
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГц
Bluetooth 5.2
|
Навигация
|
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou
|
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou
|
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou
|
Биометрия
|
сканер отпечатков пальцев в дисплее
|
сканер отпечатков пальцев в дисплее
|
сканер отпечатков пальцев в дисплее
|
Дополнительно
|
стереодинамики
|
стереодинамики
|
стереодинамики
|
Цвета
|
белый, черный, серебристый, зеленый, желтый
|
белый, черный, серебристый, зеленый, желтый
|
белый, черный
|
Цена
|
899 евро
|
1199 евро
|
1399 евро
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