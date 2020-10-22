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Huawei представила флагманскую линейку Mate 40

22.10.2020 931 0

Серия Huawei Mate 40: технологично, мощно и дорого

Сегодня Huawei наконец-то представила долгожданные флагманские смартфоны линейки Mate 40, которые выходят тогда, когда компания оказалась в крайне неблагоприятных условиях из-за американо-китайской торговой войны. И велик шанс, что серия Huawei Mate 40 может оказаться последней флагманской в модельном ряду компании из-за смерча санкций США.

 

Технологически новинки по-прежнему сильны и обладают навороченными характеристиками. Но дорогие и без сервисов Google. В Китае с продажей смартфонов все должно сложиться, а вот с глобальным рынком ситуация запутанная. За пределами внутреннего рынка их планируют начать продавать с опозданием — с 2021 года. Интересно, на какие цифры реализации флагманов ориентируется компания?

 

Huawei представила флагманскую линейку Mate 40 – фото 1

 

Главной и центральной моделью серии является Huawei Mate 40 Pro. Его оснастили изогнутым OLED-дисплеем диагональю 6,76 дюйма и спереди флагман очень напоминает Huawei P40 Pro. Прежде всего сходство прослеживается в наличии овального отверстия под фронтальную камеру в верхнем левом углу. А вот стеклянная спинка отличается и не в последнюю очередь за счет оформления основной камеры. Все датчики изображения заключены в кольцо, окрашенное в черный цвет.

 

Разрешение экрана «прошки» составило 2772х1344 точки и поддерживается частота обновления 90 Гц. Сюрприз с 120 Гц компания преподносить не стала, сославшись на прожорливость такой матрицы. Одно из преимуществ устройства — новейший 5-нанометровый чип Kirin 9000, чья пиковая частота перешагнула отметку 3 ГГц и количество транзисторов тут на 30% больше, чем предлагает чип Apple A14 Bionic. При этом новый процессор энергоэффективнее на 25%, графика на 50% стала менее прожорливее и на 150% поубавил аппетиты нейронный блок.

 

Huawei представила флагманскую линейку Mate 40 – фото 2

 

Основная камера Huawei Mate 40 Pro предлагает ключевой датчик на 50 Мп со светосилой f/1.9 с OIS, а дополняет его ультраширокоугольный модуль на 20 Мп и 12 Мп телеобъектив c 5-кратным оптическим зумом. Фронталка предлагает датчик на 13 Мп и 3D ToF модуль. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4400 мАч, есть проводная 66 Вт зарядка, беспроводная на 50 Вт и реверсивная зарядка.

 

Huawei представила флагманскую линейку Mate 40 – фото 3

 

В ходе презентации компания обошла вниманием базовую версию серии, уделив максимум внимания «прошке». Но это вовсе не означает, что Huawei Mate 40 нечего предложить пользователям. В его активе 6,5-дюймовый 90-герцовый OLED-дисплей, чип Kirin 9000E, тройная основная камера с 50 Мп датчиком, фронталка на 13 Мп и аккумулятор емкостью 4200 мАч. В отличие от более старших собратьев тут чуть проще камеры, нет обратной зарядки и класс защиты составил IP53 против IP68 у старших моделей.

 

Был представлен сегодня и ультрафлагманn Huawei Mate 40 Pro+, который получил максимальный объем памяти и более продвинутую камеру. Помимо 50 Мп ключевого датчика, он может похвастаться ультрашириком на 20 Мп, зум-камерой на 8 Мп и телеобъективом на 12 Мп.

 

Huawei представила флагманскую линейку Mate 40 – фото 4

 

Еще одним смартфоном, который был представлен в рамках сегодняшней презентации стал Porsche Design Mate 40 RS. Его фишкой, прежде всего, стал самобытный дизайн. Основная камера здесь от Huawei Mate 40 Pro+, но вписать все датчики было решено в восьмигранник. В числе фишек устройства стоит отметить датчик для измерения температуры и 12/512 Гб памяти. Оценили уберфлагман с 2295 евро.

 

 

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro +

Материалы корпуса

стекло, кожа

стекло, кожа

стекло

Размер и вес

158,6 x 72,5 x 8,8 мм, 188 грамм

162,9х75,5х9,1 мм,

212 грамм

162,9х75,5х9,1 мм,

230 грамм

Операционная система

EMUI 11, Android 10

EMUI 11, Android 10

EMUI 11, Android 10

 

Дисплей

6,5", OLED, 90 Гц, 2376х1080, 18,5:9

6,76", OLED, 90 Гц, 240 Гц отклик сенсорного слоя, 2772х1344, 18,5:9

6,76", OLED, 90 Гц, 240 Гц отклика сенсорного слоя, 2772х1344, 18,5:9

 

Платформа

Kirin 9000E, 5 нм, 8 ядер, пиковая частота 3,13 ГГц

Kirin 9000, 5 нм, 8 ядер, пиковая частота 3,13 ГГц

Kirin 9000, 5 нм, 8 ядер, пиковая частота 3,13 ГГц

Графический чип

Mali-G78 22MP

Mali-G78 24MP

Mali-G78 24MP

Оперативная память

8 Гб, LPDDR5

8 Гб, LPDDR5

12 Гб, LPDDR5

Постоянная память

128 Гб, UFS 3.1

128/256 Гб, UFS 3.1

256/512 Гб, UFS 3.1

 

 

 

 

 

 

Основная камера

Три камеры:

-50 Мп (ультраширокоугольный, RYYB, f/1.9)

-16 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2)

-8 Мп (телеобъектив, RYYB, 3-кратный оптический зум, f/2.4)

 

Три камеры:

-50 Мп (ультраширокоугольный, RYYB, Sony IMX700. f/1.9)

-20 Мп (ультраширокоугольный, f/1.8, Sony IMX718)

-12 Мп (телеобъектив, RYYB, 5-кратный оптический зум)

 

 

Четыре камеры:

-50 Мп (ультраширокоугольный, RYYB, Sony IMX700)

-20 Мп (ультраширокоугольный, Sony IMX718)

-8 Мп (телеобъектив, RYYB, 10-кратный оптический зум, Somy IMX520)

-12 Мп (телеобъектив, RYYB, 3-кратный оптический зум)

 

поддержка 8К-видео

Фронтальная камера

13 Мп, f/2.4

13 Мп + ToF, 3D Face Unlock

13 Мп + ToF, 3D Face Unlock

 

Аккумулятор

4200 мАч,

быстрая проводная зарядка 40 Вт

4400 мАч, быстрая зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, обратная зарядка

4400 мАч, быстрая зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, обратная зарядка

Защита

IP53

IP68

IP68

Сеть

2G, 3G, 4G, 5G

2G, 3G, 4G, 5G

2G, 3G, 4G, 5G

 

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГц

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГц

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГц

Bluetooth 5.2

Навигация

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou

Биометрия

сканер отпечатков пальцев в дисплее

сканер отпечатков пальцев в дисплее

сканер отпечатков пальцев в дисплее

Дополнительно

стереодинамики

стереодинамики

стереодинамики

 

Цвета

белый, черный, серебристый, зеленый, желтый

белый, черный, серебристый, зеленый, желтый

 

белый, черный

Цена

899 евро

1199 евро

1399 евро

 

Huawei Mate 40
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.10.2020

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