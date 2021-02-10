Huawei Mate 50 Pro получит элемент, от которого уже и в iPhone 14 Pro могут отказаться

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Флагман будет с монобровью

К настоящему моменту драма вокруг смартфонов Huawei так и не завершилась. Компания по-прежнему находится под санкциями и лишена возможности полномасштабного производства смартфонов, а главное — не может производить актуальные 5G-устройства. Хотя поговаривают, что для Huawei Mate 50 или Huawei Mate 40E Pro могли приберечь партию фирменных чипов Kirin 9000L с поддержкой сетей пятого поколения.

То, что компания готовит к выходу серию Huawei Mate 50, указывает и снимок защитного стекла, который по заявлению источника, будет прикрывать экран флагмана Huawei Mate 50 Pro. Если это так, то Huawei продолжает делать ставку на «монобровь» и лицевая панель будет здесь от Huawei Mate 20 Pro. Смартфон получит выемку, куда встроят фронтальную камеру и вспомогательные датчики.

На данный момент нет данных о техническом оснащении Huawei Mate 50. Представить линейку могут в июле и ближе ко времени ее появления в сети появятся утечки, которые могут указывать на реальные характеристики новинок. Вполне вероятно, что все аппараты линейки Huawei Mate 50 получат версии с флагманскими чипами Snapdragon, но без 5G‑модемов. Новинки должны удостоится OLED-панелей, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, будет быстрая проводная и беспроводная зарядки.

Источник: huaweicentral