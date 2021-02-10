Huawei Mate X5 – китайский раскладной люкс с маркетинговой фишкой Илона Маска

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китайский люкс

Компания Huawei анонсировала новый складной смартфон Mate X5. Он оснащен внутренним гибким экраном диагональю 7,85 дюйма и внешним 6,4-дюймовым дисплеем.

Mate X5 складывается пополам горизонтально, хотя когда-то, в первых поколениях дисплей был один, который был в зависимости от разложенности или сложности больше или меньше. Однако форм-фактор самсунга победил.

Внутренний экран имеет разрешение 2496 x 2224 пикселей, а внешний – 2504 x 1080 пикселей. Оба поддерживают частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Смартфон оснащен процессором Kirin 9000s по стандартам 7 нм, 5G, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет три модуля – 50 Мп, 13 Мп и 12 Мп и две фронтальные по 8 Мп, одна на внутреннем дисплее, вторая на внешнем.

Mate X5 работает на операционной системе HarmonyOS 4.0. С автономностью должно быть все ок – аккумулятор здесь на 5060 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Смартфон доступен в нескольких цветах со стеклянной или кожаной задней панелью. Цена пока не объявлена, однако компания, кажется, взяла на вооружение одну фишку Илона Маска: они предлагают специальное издание Mate X5 за задаток, а цену по состоянию на данный момент не объявляют, и просят как задаток 1000 юаней (136 долларов), как это когда-то делала тесла из их CyberTrack. Сам же старт продаж ожидается через неделю 15 сентября.