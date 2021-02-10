Huawei может готовить смартфон с Snapdragon 480

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Сотрудничество Huawei и Qualcomm продолжается и Maimang 10 SE может быть подтверждением этому

История «любви» США и Huawei известна всем и ей уже больше двух лет. Компания перестала быть глобальным игроком и ей основательно «подрезали крылья». Но она никуда не делась и ее смартфонное подразделение продолжит выпускать новинки, одной из которых должен стать Huawei Maimang 10 SE. В былые времена у него был бы шанс выйти на глобальный рынок как Huawei P50 Lite.

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Интересно, что китайский источник утверждает, что это будет 5G‑смартфон с чипом Snapdragon 480 5G. Это странно и сама информация вызывает серьезный скепсис, ведь как известно, Huawei перекрыли доступ именно к 5G-решениям. Возможно, чип тут будет другой или из Snapdragon 480 все же «выпилят» 5G‑модем.

Среди прочих характеристик Huawei Maimang 10 SE называют 6,5-дюймовый дисплей с классической частотой обновления в 60 Гц, фронтальную 8-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой. В основной камере предложат три датчика, где помимо главного на 13 Мп будут два датчика по 2 Мп каждый для анализа глубины и макросъемки.

О сроках выхода Huawei Maimang 10 SE и его стоимости ничего не сообщается.

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Источник: gizmochina