Появились новые подробности о камере Huawei P50

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Huawei P50 получит новейший датчик с крупными пикселями и предложит 5-кратный оптический зум

Смартфонное подразделение Huawei барахтается как может, чтобы хоть как-то выжить под гнетом санкций. Сегодня перспектива купить мобильник компании сродни издевательству, но в Китае все еще есть группа преданных фанатов и именно для них компания готовит к анонсу серию Huawei P50. Ее релиз отложили до сентября, но информация о ней продолжает «проистекать» в сеть.

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Следуя традиции, компания готовится сделать свои новинки настоящими камерофонами. Так, по неподтвержденным сведениям, Huawei P50 получит новейший сенсор от Sony. Речь идет о датчике Sony IMX707 или Sony IMX800 со светосилой f/1.8. Размер сенсора составит 1/1,18 дюйма, и он предложит эквивалентное фокусное расстояние 18/125 мм. В числе характеристик камеры Huawei P50 упоминается поддержка 5-кратного оптического зума.

От смартфонов семейства Huawei P50 ждут изогнутые OLED-дисплеи с повышенной частотой обновления, фирменные чипы серии Kirin 9000, батарейки емкостью от 4000 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт. Смартфоны должны получить защищенное исполнение и фирменную операционную систему HarmonyOS.

Новинки выйдут лимитированной серией и пределы Китая не покинут. Серия Huawei P50 вполне может оказаться последней флагманской в истории Huawei. Поговаривают, что Huawei Mate 50 не появится. Хотя, есть оптимисты, которые уверяют, что судьба этой имиджевой линейки не решена и компания вполне может выпустить ее в следующем году.

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Источник: gizchina