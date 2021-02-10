Оптимизма о возможности выхода Huawei Mate 50 нет

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Huawei Mate 40 может стать последней флагманской серией в семействе Mate

Huawei взяла за правило дважды в год выпускать флагманы. Сначала весной на арену выходили модели P-серии, а осенью показывали новинки линейки Mate. Последние были имиджевыми аппаратами, которые были своеобразной выставкой достижений компании в деле создания смартфонов. А еще в линейке Mate всегда дебютировала новая титульная флагманская платформа Kirin, претендующая на звание титана, который становился лидером межсезонья до момента выхода очередного флагманского чипа от Qualcomm.

Но в этом году весенняя флагманская серия Huawei P50 попала в условия серьезной турбулентности и ее премьеру отодвинули на сентябрь. И этот факт заставил всерьез задумываться о перспективах выхода Huawei Mate 50. Как раз тут и подоспели слухи, что в этом году компания откажется от выпуска обновления серии Mate. Этот шаг логичный и предсказуемый с оглядкой на те условия, в которых сейчас приходится работать компании. Дефицит комплектующих и невозможность их покупки не позволят ей наладить выпуск новинок.

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Сама Huawei хранит молчание и никак не выдает своих планов по выпуску или отказу от Mate 50. Она никак не комментирует и слухи об отложенном релизе серии Huawei P50. Нам остается только наблюдать за развитием событий и сожалеть о том, что заметный игрок уходит с рынка. Стоит признать, что именно Huawei была той компанией, которая ушла в отрыв в деле мобильной фотографии, она заставляла конкурентов догонять ее и совершенствовать свои решения.

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Источник: cnbeta