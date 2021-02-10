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Оптимизма о возможности выхода Huawei Mate 50 нет

17.06.2021 670 3

Huawei Mate 40 может стать последней флагманской серией в семействе Mate

Huawei взяла за правило дважды в год выпускать флагманы. Сначала весной на арену выходили модели P-серии, а осенью показывали новинки линейки Mate. Последние были имиджевыми аппаратами, которые были своеобразной выставкой достижений компании в деле создания смартфонов. А еще в линейке Mate всегда дебютировала новая титульная флагманская платформа Kirin, претендующая на звание титана, который становился лидером межсезонья до момента выхода очередного флагманского чипа от Qualcomm.

 

Оптимизма о возможности выхода Huawei Mate 50 нет – фото 1

 

Но в этом году весенняя флагманская серия Huawei P50 попала в условия серьезной турбулентности и ее премьеру отодвинули на сентябрь. И этот факт заставил всерьез задумываться о перспективах выхода Huawei Mate 50. Как раз тут и подоспели слухи, что в этом году компания откажется от выпуска обновления серии Mate. Этот шаг логичный и предсказуемый с оглядкой на те условия, в которых сейчас приходится работать компании. Дефицит комплектующих и невозможность их покупки не позволят ей наладить выпуск новинок.

 

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Сама Huawei хранит молчание и никак не выдает своих планов по выпуску или отказу от Mate 50. Она никак не комментирует и слухи об отложенном релизе серии Huawei P50. Нам остается только наблюдать за развитием событий и сожалеть о том, что заметный игрок уходит с рынка. Стоит признать, что именно Huawei была той компанией, которая ушла в отрыв в деле мобильной фотографии, она заставляла конкурентов догонять ее и совершенствовать свои решения.

 

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Источник: cnbeta

Huawei Mate 50
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.06.2021

Комментарии

Денис -1
Да, очень жаль. Уже 3,5 года пользуюсь Mate 10, и за это время ни одного глюка, всё ровно и камера до сих пор устраивает и батарея сутки держит (если в игры не рубиться). Планировал ближе к НГ прикупить 50, но увы... (
Америкосы твари
17.06.2021 12:00
Video Fan -1
Америкосы шакалы сожрали все таки Хуавей
17.06.2021 12:00
Vital -1
Очень жаль
17.06.2021 11:46

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Оптимизма о возможности выхода Huawei Mate 50 нет