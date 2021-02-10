Huawei может представить линейку P50 уже в апреле

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Стало известно, что презентация линейки Huawei P50 может состояться уже в середине апреля

Инсайдеры сообщают, что компания готова к старту продаж и на 17 апреля запланирована презентация флагманской линейки.

Правда, есть и менее приятные новости. Мы уже писали о том, что Huawei испытывает дефицит комплектующих и эти слухи никуда не деваются. Люди, связанные с поставками компонентов для производства смартфонов Huawei подтверждают, что проблема существует. Скорее всего только после старта продаж мы сможем понять насколько Huawei готова к глобальным продажам.

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Напомним, что линейка Huawei P50 будет включать в себя версии P50, P50 Pro и P50 Pro+. Huawei P50 может быть на базе Kirin 9000 Е, в то время как две старшие модели обещают быть на Kirin 9000.

Также, инсайдеры ранее информировали нас, что все новинки будут с OLED-панелями и новыми камеры которые смогут стать лучшими на рынке.

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Базовая модель линейки - Huawei P50, может быть с дисплеем 6.5-дюймов на 120 Гц, аккумулятором 4300 мАч и быстрой зарядкой на 66 Вт.

Надеемся Huawei скоро начнет рассказывать нам официальные подробности перед презентацией.



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Источник: gizmochina.com﻿













