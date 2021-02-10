Huawei надеется провести переговоры с США без участия Китая

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Huawei﻿ не теряет надежд поговорить с правительством США в отношении санкций напрямую

Ситуация с санкциями у Huawei довольно сложная, но пока компания еще крепко держится за рынок, она не теряет возможностей вернуть себе былую свободу.

Стало известно, что Huawei надеться провести переговоры с администрацией нового президента США напрямую. Иметься ввиду, что они намерены поговорить как отдельная компания, не вовлекая в это «официальный Пекин».

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Вице-президент Huawei по управлению рисками и партнерским отношениям, Тим Дэнкс довольно прямо и смело заявил: «Мы не хотим, чтобы нас вовлекали в трёхстороннюю дискуссию». "Третьим лишним" они подразумевают правительство Китая﻿. По его словам, у компании еще не было возможности напрямую поговорить с новой администрацией президента Байдена, в отношении санкций против компании. Таким ходом компания хочет показать, что она игрок рынка и не имеет ничего общего с правительством Китая в тех вопросах, в которых их обвиняли еще при Дональде Трампе.

Также, Тим Дэнкс добавил, что « в краткосрочной перспективе, продажи в США не будут для нас приоритетом. Наш приоритет - возобновить поставки ключевых компонентов для наших устройств».

Интересно посмотреть, удастся ли Huawei добиться послаблений или компромиссов. Мы видим, что сдаваться они точно не готовы.

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Источник: gizchina.com