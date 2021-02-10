Huawei существенно сокращает объем производства смартфонов

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Производство мобильных устройств Huawei сократят минимум вдвое. Но реальность может оказаться еще более удручающей

Американские санкции катком прошлись по Huawei что обернулось для компании стремительным падением на рынке смартфонов, вынужденной продажей бренда Honor и в поисках заработка она «ударилась» в «умное» разведение свиней. В этом году планы по производству мобильных устройств сокращены на 60%. И это еще оптимистичный прогноз.

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По данным издания Nikkei Asian Review, компания Huawei уже уведомила партнеров-поставщиков комплектующих о том, что она закажет компоненты, необходимые для производства 70-80 млн смартфонов. Для сравнения в прошлом году китайский бренд поставил на рынок 189 млн трубок. Ряд экспертов и вовсе считают, что реальность может оказаться еще менее радостной и вряд ли Huawei удастся произвести более 50 млн смартфонов.

В новом модельном ряду устройств Huawei будут превалировать 4G-смартфоны, поскольку нынешние санкции, прежде всего, нацелены на то, чтобы не позволить китайской компании производить оборудование и продукты с поддержкой 5G. Тем не менее, не та давно глава и основатель Huawei заявил, что о продаже смартфонного бизнеса не может быть и речи.

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Была надежда, что уход с поста Президента США Дональда Трампа может привести к смене настроения по отношению к Huawei. Но новая администрация Белого дома уже дала понять, что не видит оснований для пересмотра политики в отношении китайского технологического гиганта.

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Источник: asia.nikkei