Huawei может выставить Honor на продажу

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Honor могут выставить на торги

Безрадостное будущее, которое постаралось обеспечить Huawei правительство США, заставляет китайскую компанию искать пути выхода из сложившейся ситуации. Один из них — продажа суббренда Honor. К такому выводу пришел известный аналитик Минг-Чи Куо, к чьему мнению стоит прислушаться, и он уже многократно давал достаточно точные прогнозы.

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Так, по его словам, одной из действенных мер решить возникшие проблемы для Huawei станет продажа «дочки» Honor. И этот шаг будет выгоден не только самой Huawei, но и прочим поставщикам-партнерам. На данный момент суббренд имеет ценность и представляет интерес для потенциальных инвесторов.

Если Honor удастся сохранить свою ценность и обрести независимость от «родителя», то компания сможет начать создавать не только бюджетного и среднего уровня устройства, но и премиальные модели. Это поможет не только сохранить ценность Honor как бренда, но и позволит увеличить долю на рынке.

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Аналитики уже говорят о том, что продажи смартфонов Huawei просядут основательно в следующем году и компания может скатиться на седьмую строчку рейтинга крупнейших производителей смартфонов. От проблем Huawei выиграют другие компании. Свои позиции смогут упрочить Samsung и Apple, а доля Xiaomi, Vivo и Oppo вырастит.

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Источник: gizmochina