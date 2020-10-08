Huawei может выставить Honor на продажу
Honor могут выставить на торги
Безрадостное будущее, которое постаралось обеспечить Huawei правительство США, заставляет китайскую компанию искать пути выхода из сложившейся ситуации. Один из них — продажа суббренда Honor. К такому выводу пришел известный аналитик Минг-Чи Куо, к чьему мнению стоит прислушаться, и он уже многократно давал достаточно точные прогнозы.
Читать также: Список смартфонов Huawei на получение HongmengOS (HarmonyOS)
Так, по его словам, одной из действенных мер решить возникшие проблемы для Huawei станет продажа «дочки» Honor. И этот шаг будет выгоден не только самой Huawei, но и прочим поставщикам-партнерам. На данный момент суббренд имеет ценность и представляет интерес для потенциальных инвесторов.
Если Honor удастся сохранить свою ценность и обрести независимость от «родителя», то компания сможет начать создавать не только бюджетного и среднего уровня устройства, но и премиальные модели. Это поможет не только сохранить ценность Honor как бренда, но и позволит увеличить долю на рынке.
Читать также: Флагманы Huawei с чипом Kirin 9000 будут первыми с HongMengOS
Аналитики уже говорят о том, что продажи смартфонов Huawei просядут основательно в следующем году и компания может скатиться на седьмую строчку рейтинга крупнейших производителей смартфонов. От проблем Huawei выиграют другие компании. Свои позиции смогут упрочить Samsung и Apple, а доля Xiaomi, Vivo и Oppo вырастит.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizmochina
Комментарии