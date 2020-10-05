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Флагманы Huawei с чипом Kirin 9000 будут первыми с HongMengOS

05.10.2020 786 0

HongMengOS изначально обкатают на смартфонах с Kirin 990

Huawei, которая попала под санкции США, вовсю доводит до ума свою проприетарную операционную систему HongMengOS (HarmonyOS). В прошлом месяце компания четко дала понять, что количество устройств с ней на борту будет постоянно множиться и она доберется и до смартфонов. Изначально предполагалось, что первые мобильные устройства с ней на борту появятся в следующем году, но последние слухи указывают на то, что это может произойти и раньше — в конце 2020 года.

 

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А последняя информация указывает на то, что первыми фирменную операционную систему HongMengOS (HarmonyOS) получат аппараты на базе нового флагманского чипа Kirin 9000. Не сложно догадаться, что пионерами с новым программным обеспечением станут флагманы серии Huawei Mate 40. Но доступны они будут только на территории Китая.

 

Флагманы Huawei с чипом Kirin 9000 будут первыми с HongMengOS – фото 1

 

Но ограничиваться поддержкой только этой платформы компания не намерена. В дальнейшем «на рельсы» фирменной операционной системы переведут смартфоны на базе Kirin 990 5G, а чуть позже к ним присоединяться модели с Kirin 990 4G, Kirin 985, Kirin 980, Kirin 820, Kirin 810 и Kirin 710.

 

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Похоже, что компания всерьез нацелена «подсадить» многие актуальные смартфоны на проприетарную операционную систему. Правда, сама процедура обновлений на произойдет мгновенно. Она затянется на несколько месяцев и, прежде всего, коснется китайских версий устройств. Какие именно модели переведут на работу HongmengOS, не сообщается.

 

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Источник: gizmochina

Kirin 9000 HongMengOS Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.10.2020

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Флагманы Huawei с чипом Kirin 9000 будут первыми с HongMengOS