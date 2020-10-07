Список смартфонов Huawei на получение HongmengOS (HarmonyOS)

444

Какие устройства Huawei могут обновить до HongmengOS (HarmonyOS)

Многие предвидят, что Huawei сдуется, а все по причине санкций со стороны США. Но все же у компании есть шансы выстоять в противостоянии, хоть это будет и непросто. В числе мероприятий по спасению есть и перевод устройств на проприетарную операционную систему HongmengOS (HarmonyOS). Правда, особого воодушевления со стороны пользователей новая операционка как-то не вызывает.

Читать также: Флагманы Huawei с чипом Kirin 9000 будут первыми с HongMengOS

Тем не менее сама Huawei верит в то, что у этой системы есть все шансы не только стать популярной, но и составить конкуренцию Android. А если еще эту инициативу поддержат и другие китайские компании, направляемые твердой рукой компартии Китая, то Google стоит обеспокоиться ее появлением.

Что из этого выйдет, можно будет судить уже достаточно скоро. Huawei активизировала работы по созданию мобильной версии HongmengOS (HarmonyOS), и уже в декабре выйдет ее бета-версия для разработчиков. Если все тесты пройдут успешно, то новая мобильная платформа начнет свое шествие по смартфонам компании. Начать решено с Huawei Mate 40 с чипом Kirin 9000, а дальше подтянуться и все прочие устройства.

С учетом требований и возможностей HongmengOS (HarmonyOS) ресурс Huaweicentral составил список тех устройств, которые, как ожидается, обновят до новой операционной системы. Выглядит он так:

Huawei





Huawei Mate 40/Mate 40 Pro/Mate 40 Pro +/Mate 40 RS Porsche Design (готовятся к выпуску)

Huawei Mate X/Mate Xs

Huawei P40/P40 Pro/P40 Pro +

Huawei Mate 30 (LTE/5G)/Mate 30 Pro (LTE/5G)/Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8/Nova 8 Pro (готовится к выпуску)

Huawei Nova 7/Nova 7 Pro/Nova 7 SE

Huawei P30/P30 Pro

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X(LTE/5G)/Mate 20 RS

Huawei Nova 6/Nova 6 SE

Honor

Honor V40 (готовится к выпуску)

Honor 30 Pro/30 Pro +

Honor V30/V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30/30S

Honor X10

Honor 20/20 Pro

Honor 9X/9X Pro

Смарт-часы:

Huawei Watch GT 2 Pro / Watch GT 2e/ Huawei Watch GT 2

Планшеты:





Huawei MatePad Pro/MatePad Pro 5G

Honor V6

Читать также: На какую дату назначена презентация Huawei Mate 40

Это лишь предварительный список, который компанией не подтвержден. Он может быть изменен или дополнен другим устройствами. Первыми фирменную операционную систему от Huawei получат китайские версии гаджетов, а уже позже к ним присоединяться и вариации для глобального рынка.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: huaweicentral