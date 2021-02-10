Huawei назвала дату анонса HarmonyOS для смартфонов

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2 июня должно стать датой рождения стабильной версии HarmonyOS для смартфонов

Вот уже несколько лет Huawei создает свою операционную систему HarmonyOS, которую некоторые называют не иначе как альтернатива Android. Не так давно компания выпустила бета-версию для разработчиков, которую успели «разобрать» и показать ее в работе. А теперь компания готова дать путевку в жизнь HarmonyOS.

Сегодня в своем официальном аккаунте в Weibo компания объявила о том, что 2 июня 2021 года состоится анонс HarmonyOS. Будет ли это премьера версии для рынка Китая или же компания устроит глобальный релиз операционной системы, неизвестно.

Напомним, что по отзывам тех, кто успел познакомиться с HarmonyOS, ее можно охарактеризовать как «переделанный» Android. В её основе лежит Android Open Source Platform и это позволит на устройствах с этой прошивкой запускать приложения Android и сервисы Google. Первые тесты показывают, что софт работает вполне исправно.

По заявлению Huawei, ее операционка отличается универсальностью, и она легковесна. Она менее требовательна к ресурсам устройства. Harmony OS расходует меньше оперативной и встроенной памяти, чем EMUI 11 на базе Android. На выходе пользователи должны получить шустрый аппарат с приличной производительностью при низком потреблении энергии.

Ждем анонс Harmony OS, чтобы больше узнать о фишках платформы и планах компании по ее распространению.

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Источник: androidauthority