Huawei Nova 8i: дизайн от флагмана, чип от бюджетника

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Huawei Nova 8i демонстрация попытки выжить и заработать на выпуске не самого мощного решения

Huawei загнали в угол на рынке смартфонов и компания стала мальчиком для битья, полигоном для демонстрации силы со стороны США. Есть надежда, что когда-то она окрепнет, наберется сил и даст сдачи. Но сейчас стоит задача выжить, и максимально безболезненно пережить шторм. Поэтому Huawei продолжает выпускать смартфоны, но на старом железе.

Новый смартфон Huawei Nova 8i является демонстрацией политики выживания от компании. Его оснастили 6,67-дюймовым IPS‑экраном разрешением FullHD+ и предложили овальный вырез куда встроили 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

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В качестве аппаратной платформы предложили Snapdragon 662 в тандеме с 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб. Работает Huawei Nova 8i под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 11. В активе смартфона сканер отпечатков пальцев на боковой грани, батарейка емкостью 4300 мАч с быстрой 66 Вт зарядкой (до 100% за 38минут).

Основная камера в Huawei Nova 8i четверная, где в качестве главного установлен сенсор на 64 Мп. Дополнили его широкоугольным модулем на 8 Мп и парочкой модулей по 2 Мп каждый для макросъемки и анализа глубины. На выбор три цвета: синий, черный и серебристый. Huawei Nova 8i поступил в продажу в Малайзии по цене $313 и такой ценник сложно назвать адекватным за такой набор характеристик.

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Источник: gsmarena