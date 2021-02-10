Huawei P50 может получить свой Snapdragon 888

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У Snapdragon 888 появится 4G-версия и она для Huawei P50

Американские власти серьезно усложнили жизнь Huawei своими санкциями и сделали все, чтобы ограничить ее доступ к современным разработкам, особенно тем, которые связаны с 5G. Так, китайская компания может приобретать чипы, но только те, которые лишены поддержки сетей пятого поколения. Но, возможно, руку помощи протянет Qualcomm, которая, по слухам, готовит упрощенный чипсет Snapdragon 888 без 5G‑модема.

Об этом сообщил известный китайский инсайдер Digital Chat Station. По его словам, Qualcomm близка к тому, чтобы выпустить Snapdragon 888 4G. Он также намекнул на то, что этот чип могут поставлять в адрес Huawei. Но что за модель ее получит, он сообщать не стал. Остается открытым вопрос, и что с адаптацией HarmonyOS под новый чипсет Qualcomm.

А вот другой техно-шпион @Bald Panda считает, что грядущий Snapdragon 888 4G мы увидим в серии Huawei P50. Более того, с этой линейкой и дебютирует «новый» чип.

Digital Chat Station также считает, что 4G-версии получат чипы Snapdragon 888 Pro/Plus и SM8450 (флагманский процессор нового поколения, предположительно Snapdragon 895). Скорее всего, стоить такие однокристальные системы будут дешевле и это позволит компаниям выпускать флагманы, которые можно будет предлагать в любом регионе, не привязываясь к наличию коммерческих 5G-сетей.

Напомним, что по слухам, серия Huawei P50 может дебютировать 29 июля. Внешне она будет схожа с Honor 50, здесь предложат дисплеи с повышенной герцовкой, часть моделей должны выйти с фирменными чипами Kirin и в основной камере мы увидим датчик Sony IMX707 с поддержкой 5-кратного оптического зума.

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Источник: myfixguide