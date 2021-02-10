Чипы Kirin вернутся. Следующий год может стать переломным

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В 2022 году Huawei должна начать производить фирменные процессоры

После того, как Huawei отрезали доступ к американским технологиям, и она лишилась возможности заказывать производство чипов у TSMC, она всерьез задумалась о том, чтобы наладить выпуск микросхем собственными силами. Несмотря на то, что Kirin так и не смогли сравниться по своей мощности с топовыми платформами от Qualcomm, у них имелись свои преимущества, особенно в области машинного обучения.

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Возможно, уже в следующем году Kirin вернутся на рынок и сходить чипы будут с конвейера фабрики, расположенной в Ухане, провинция Хубэй. Ее создание стартовало в 2019 году, и сам проект получил название «Hisilicon Factory». Компания вложилась в него 1,8 млрд юаней и в следующем году она должна получить отдачу от инвестиций.

Сама фабрика изначально специализировалась на производстве микросхем и модулей оптической связи. Это необходимо было, чтобы достичь самоокупаемости и параллельно создавать конструкции микросхем.

В том же городе Ухане расположен научно-исследовательский институт Huawei, сотрудники которого занимаются разработкой микросхем HiSilicon, лазерных радаров для автомобилей и оборудования для оптической связи. Штат этого учреждения насчитывает 10 тысяч человек и это мощный научный центр.

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И если Huawei все же удастся начать выпуск чипов в следующем году, то это хорошая новость для рынка в смысле конкуренции и инноваций. Появление еще одного игрока будет держать в тонусе всех игроков на рынке мобильных чипов.

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Источник: huaweicentral