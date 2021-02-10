Huawei обновила свой планшет MatePad Pro: симбиоз Samsung и iPad

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новый планшет от huawei

Компания Huawei анонсировала новый планшет MatePad Pro 13.2, который, по ее словам, является самым тонким и легким в своем классе. Толщина составляет всего 5,5 мм, а вес - 580 г.



Планшет оснащен 13,2-дюймовым экраном с разрешением 2880x1920 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Соотношение экрана к корпусу достигает 94%.

За мощность отвечает процессор Kirin 9000s (SMIC 7nm). Объем ОЗУ – 8 ГБ, памяти – 256 ГБ с возможностью расширения картой памяти. Есть 16 Мп фронтальная камера и двойная основная камера 13+8 Мп.



По дизайну - симбиоз Samsung с челкой как у Galaxy Tab S9 Ultra и iPad Pro программно - Harmony OS как копия iPad OS визуально

Аккумулятор емкостью 10100 мАч обеспечивает до 14 часов воспроизведения видео. Поддерживается быстрая зарядка 88 Вт.



MatePad Pro 13.2 работает на HarmonyOS 4 и отличается стильным тонким корпусом и большим экраном. Планшет поступит в продажу 28 сентября по цене около 700 долларов.