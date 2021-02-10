Huawei P50 Pocket будет имиджевым смартфоном для людей с деньгами

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Появилось больше подробностей о Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket обещает стать самым массовым смартфоном с гибким дисплеем на рынке Китая. Он будет компактным и чем-то станет смахивать на пудреницу. Новинка будет скорее адресована девушкам, нежели мужчинам. С другой стороны, при желании и сильная половина человечества сможет прикупить себе такой аппарат, ничего тут зазорного не будет.

Но это все рассуждения с оглядкой на дизайн Huawei P50 Pocket. А что с начинкой? Сетевые информаторы поделились информацией о ней. На внутренней стороне смартфона установят 6,85-дюймовый гибкий дисплей, а на внешней стороне предложат дополнительный экран диагональю 1 дюйм. Построена новинка будет на фирменном чипе Kirin 9000.

Емкость аккумулятора Huawei P50 Pocket составит 4100 мАч и предложат технологию быстрой зарядки на 66 Вт. Для основной камеры приготовили сет из трех сенсоров, где в качестве главного выступает датчик Sony IMX766 на 50-мегапикселей. В помощь ему дали ширик на 13 Мп и телеобъектив разрешением 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Доступен Huawei P50 Pocket должен быть в черном, белом и золотистом цветах. Запросить за смартфон могут около $1570 и, скорее всего, география его продаж будет ограничена территорией Китая.

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Источник: sparronews