Huawei P50 Pocket засветилась на видео

397

Выглядит неплохо

Завтра Huawei покажет свой очередной складной смартфон P50 Pocket, который завершит череду анонсов компании в этом году. Известно, что это будет аппарат в форм-факторе раскладушки с гибким экраном. Мы уже видели то, как будет выглядеть новинка на рендерах, а сегодня в сеть выложили видео, демонстрирующее Huawei P50 Pocket вживую.

Нам показали смартфон в черном цвете и в сложенном виде. Он достаточно компактный и обладает скругленными углами. На шарнир нанесен логотип компании, на тыльной стороне обращает на себя внимание круглый блок основной камеры с тремя датчиками изображения и дополнительный цветной дисплей.

По инсайдерским сводкам, Huawei P50 Pocket будет базироваться на чипе Kirin 9000, предлагает гибкий 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей и диагональ второго миниатюрного экрана составит 1 дюйм. Тыльная камера получила три датчика изображения, где ключевый Sony IMX766 на 50 Мп и дополнили его сенсорами 13 Мп (ультраширик) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум).

Емкость аккумуляторной батареи составит 4100 мАч и обещана технология быстрой проводной зарядки на 66 Вт. Работать Huawei P50 Pocket должен под управлением HarmonyOS 2.1. Предположительно стоить аппарат будет в районе $1570.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: toutiao