Huawei P50 получит старый датчик изображения на 40 Мп

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В Huawei P50 ставку сделают на Sony IMX600

Весенний флагман Huawei рождается в муках и в условиях не утихающей турбулентности. Пусть не в марте, но в мае серия Huawei P50 должна добраться до рынка и вновь должна предложить невиданное раньше качество съемки на мобильную камеру. Ожидается, что Huawei P50 Pro получит несколько камер разного назначения и это позволит ему обскакать оппонентов на рынке.

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В сети упорно ходят слухи, что крушить конкурентов поможет новый дюймовый датчик Sony IMX800. Но ставка будет сделана не только на новое «железо», но и уже хорошо зарекомендовавшее себя в прошлом. Так, по информации известного сетевого информатора @RODENT950 новинки серии Huawei P50 среди прочего получат сенсор Sony IMX600 на 40-мегапикселей, который дебютировал еще в Huawei P20 Pro.

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В свое время этот смартфон стал грозой камерофонов и, пожалуй, именно с него и началась слава Huawei как производителя лучших флагманов по качеству фотосъемки. Этот же модуль установили в Huawei Mate 30 Pro. Какую роль в системе камер Huawei P50 будет играть Sony IMX600, не сообщается. Можно лишь предложить, что его предложат в качестве широкоугольного модуля.

Тем временем по сети гуляют фанатские рендеры, созданные на основе изображений техно-шпиона @OnLeaks. В представлении энтузиастов, основная камера получит массивный блок с двумя ореолами, где верхний будет вмещать датчик изображения и лазерный фокус, а второй — два сенсора. Светодиодная вспышка и логотип Leica вынесены за пределы двух кругов. Но это только фантазии энтузиастов на тему того, каким может быть Huawei P50.

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Источник: twitter