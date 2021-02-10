Показали Huawei P50 на рендерах

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Huawei P50 будет выполнен в дизайне Huawei P50 Pro, но с плоским дисплеем

Готовится к выходу флагманская линейка Huawei P50, и такая самоотверженность китайской компании в выпуске мобильников у кого-то вызывает удивление, а кто-то считает этот шаг абсурдным. В любом случае будет интересно посмотреть, какими в итоге получатся весенние флагманы Huawei. Вчера нам @OnLeaks показал то, как будет выглядеть Huawei P50 Pro. А сегодня тот же инсайдер позволил оценить экстерьер Huawei P50.

Вполне предсказуемо «младшая» версия серии будет повторять экстерьер старшего собрата. Мы видим все тот же дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под фронталку по центру верхней части, а также массивный блок основной камеры с двумя большими объективами. Но при этом сама OLED-матрица диагональю 6,3 дюйма плоская, тогда как у Huawei P50 Pro она изогнута по кромкам.

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По информации источника, габариты корпуса Huawei P50 составят 156,7х74х8,3 мм. Имеется порт USB Type-C, динамики, ИК-порт, а также механические клавиши блокировки и регулировки громкости. Источник делает оговорку, что достоверной информации о камерах нет, поэтому количество датчиков под вопросом.

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Источник: gizmochina