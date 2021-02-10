Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket выходят за пределы Китая

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Наконец-то появятся на глобальном рынке. Только кому они нужны?

Huawei P50 Pro дебютировал в июле прошлого года и его продажи ограничивались Китаем. И вот по истечении почти полугода флагман выводят за пределы домашнего рынка. Его представят 12 января и первой страной, где он будет доступен станет Малайзия. Через две недели Huawei P50 Pro появится в Европе, в частности, в Германии.

Кроме этой модели компания также планирует устроить премьеру смартфона-раскладушки Huawei P50 Pocket, который дебютировал в конце декабря. Ожидается, что на глобальный рынок смартфоны придут с Snapdragon 888 без поддержки 5G. Huawei P50 Pro обладает 6,6-дюймовым OLED-экраном разрешением 2700х1228 пикселей с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной, батареей на 4360 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт. У смартфона фронталка на 16 Мп и квадрокамера на тыльной стороне 50 Мп + 13 Мп + 40 Мп + 64 Мп.

Huawei P50 Pocket получил гибкий OLED-дисплей диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2790х1188 пикселей, дополнительный 1,04-дюймовый экран, до 256 Гб постоянной памяти, селфи-камеру на 10,7 Мп, тройную основную камеру 40 Мп + 13 Мп + 32 Мп и батарейку на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт.

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Источник: twitter