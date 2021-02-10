Huawei P70 Art может стать камерофоном года – компания готовит мощную тройку!

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50 мегапикселей в объективе – и в ultra-wide тоже!

Huawei готовит фотомонстра – смартфон P70 Art с тремя камерами по 50 мегапикселей каждая, что позволит делать совершенные снимки в любых условиях.

По данным Digital Chat Station, основная камера P70 Art будет использовать сенсор Sony IMX989 с переменной диафрагмой, что поможет лучше контролировать свет – учитывая, что Huawei делает с IMX 766 – вполне возможно, что это будет фотофлагман года!

Вторая камера – широкоугольная на 50 Мп, а третья – 4х оптический зум и макро, тоже 50 Мп. Ожидается, что такую систему камер получит именно модель P70 Art, тогда как "обычный" P70 Pro, вероятно, удовлетворится чем-нибудь поскромнее.

А вот "мозг" у обоих смартфонов должен быть одинаковым – чипсет Kirin 9000S с поддержкой 5G – такой же как у Huawei Mate 60,

Итак, Huawei P70 Art вполне может стать лучшим камерофоном в 2024 году. Но дождаться его презентации остается еще несколько месяцев – примерно до марта-апреля. А пока – следим за новостями!

Источник - Didgital Chat Station