Где купить дешевле?

Huawei патентует оригинальный смартфон

12.01.2021 777 3

Huawei нашла способ как использовать верхнюю кромку смартфона

В прошлом году США жестко «разобралась» с Huawei. Тем не менее китайская компания бодрится и ищет пути для спасения. Но объективно, если Белый дом не ослабит хватку, смартфонный бизнес компании может постепенно сойти на нет. Пока остается надежда, китайцы работают над новыми разработками и патентуют их.

 

Читать также: Honor официально подтвердили выход Honor V40 18 января

 

Huawei патентует оригинальный смартфон – фото 1

 

Так, в мае прошлого года Huawei подала в Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая заявку на получение патента на уникальный смартфон. Патентная документация содержит эскизы смартфона, который получил дисплей во всю фронтальную панель. Чтобы добиться полноэкранности решено отправить системные значки, такие как индикатор уровня заряда аккумулятора, время и сигнал сети на верхнюю тонкую кромку выше дисплея. Таким решением удастся «расчистить» место на дисплее, чтобы ничего не мешало отображению контента.

 

Huawei патентует оригинальный смартфон – фото 2

 

При этом патентная документация не дает понимания, как решено обыграть фронтальную камеру. Создается лишь впечатление, что датчик изображения могли отправить под дисплей. Среди прочего лишь упомянут корпус из металла, основная камера обладает четырьмя сенсорами и дополняет их светодиодная вспышка.

 

Читать также: Планы Huawei по части создания флагманских 5-нм и 3-нм чипов

 


Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: LetsGoDigital

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.01.2021

Комментарии

Vital 0
Согласен с вами ребята
12.01.2021 13:04
Ваулин Дмитрий 0
Так как США порушило честную торговлю, Китай вполне имеет право порушить права патентные. Особенно после наездов Гугл и Эпл на Трампа, после блокировок приложений, Гугл - сервисы обесценились, и телефоны Huawei получили неожиданное преимущество в виде свободы общения, свободы того, что телефон именно твой, а не каких то сомнительных личностей в США.
12.01.2021 12:41
Игорь Савченко 0
Вот это огонь.
12.01.2021 12:22

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Huawei патентует оригинальный смартфон