Huawei патентует оригинальный смартфон

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Huawei нашла способ как использовать верхнюю кромку смартфона

В прошлом году США жестко «разобралась» с Huawei. Тем не менее китайская компания бодрится и ищет пути для спасения. Но объективно, если Белый дом не ослабит хватку, смартфонный бизнес компании может постепенно сойти на нет. Пока остается надежда, китайцы работают над новыми разработками и патентуют их.

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Так, в мае прошлого года Huawei подала в Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая заявку на получение патента на уникальный смартфон. Патентная документация содержит эскизы смартфона, который получил дисплей во всю фронтальную панель. Чтобы добиться полноэкранности решено отправить системные значки, такие как индикатор уровня заряда аккумулятора, время и сигнал сети на верхнюю тонкую кромку выше дисплея. Таким решением удастся «расчистить» место на дисплее, чтобы ничего не мешало отображению контента.

При этом патентная документация не дает понимания, как решено обыграть фронтальную камеру. Создается лишь впечатление, что датчик изображения могли отправить под дисплей. Среди прочего лишь упомянут корпус из металла, основная камера обладает четырьмя сенсорами и дополняет их светодиодная вспышка.

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Источник: LetsGoDigital