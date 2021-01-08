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Honor официально подтвердили выход Honor V40 18 января

08.01.2021 662 0

Honor V40 будет показан уже 18 января – теперь точно.

 

Honor V40

 

Изначально в Сети ходили слухи, что новый смартфон Honor V40 должен быть показан уже 12 января, но вскоре после этого появились новые данные о презентации 18 января. Мы также говорили об этом.

 

Сегодня компания решила не ходить вокруг да около и подтвердила, что Honor V40 будет представлен именно 18 января.

 

Honor также разместила видеоклип на своем аккаунте в Weibo, который показывает намеками дизайн нового смартфона. Honor V40 имеет изогнутый экран с отверстием в форме таблетки в левом верхнем углу для двойной селфи-камеры.

 

 

На правой грани устройства расположили кнопки регулировки громкости и кнопка питания, а в нижней части находится порт USB-C рядом со слотом для SIM-карты, вырезы для микрофона и динамика.

 

В ролике не видно задней части V40, но просочившиеся изображения защитного чехла позволяют предположить, что смартфон будет выглядеть как Huawei Nova 8 Pro 5G – то есть большой «остров» с пятью отверстиями для блока камеры.

 

Honor V40 чехол

 

Также компания не подтвердила технические характеристики V40, но ходят слухи, что смартфон будет работать на базе MediaTek Dimensity 1000+, а его дисплей будет иметь частоту обновления 120 Гц. Также мы знаем, что Honor V40 прошел сертификацию, где была указана поддержка зарядки на 66 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводу, но емкость аккумулятора остается неизвестной.

 

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Источник: NoteBook Check


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Honor Honor V40
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 08.01.2021

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Honor официально подтвердили выход Honor V40 18 января