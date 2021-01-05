Планы Huawei по части создания флагманских 5-нм и 3-нм чипов

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Huawei работает над Kirin 9010, который получит усовершенствованный 5-нм техпроцесс, а нормы 3-нм технологии — Kirin 9020

Нас приучили к тому, что улучшение техпроцесса в чипах приносит выигрыш по части улучшения скорости работы и энергоэффективности. В 2018 году случился переход к 7-нм техпроцессу, а в прошлом году стали реальностью 5-нм чипсеты. Следующей остановкой в технологической гонке должен стать переход на рельсы 3-нм техпроцесса и были предположения, что из гонки за тонкий техпроцесс выбыла Huawei. Но на прошлой неделе появилась информация, что создание 3-нм чипа входит в планы китайской компании.

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В частности, было предсказано, что Huawei работает над чипом Kirin 9010 в основу которого ляжет 3-нанометровый техпроцесс. Но сегодня пришло уточнение, что Kirin 9010 разрабатывается, но выполнен он будет по нормам 5-нанометрового техпроцесса, который усовершенствуют и он позволит увеличить производительность на 5% и снизить энергопотребление на 10% по сравнению с ранней версией 5 нм техпроцесса.

Но переход на 3-нм не отменяется. Huawei перейдет на него в Kirin 9020. Напомним, что Samsung и TSMC работают над тонким техпроцессом и планируют начать массово производить 3-нанометровые чипсеты с 2022-2023 гг. А это означает, что Kirin 9020 не должен выйти ранее 2022 года. Кстати, по слухам Samsung работает и над 4-нм, производство процессоров с которыми могут поставить на поток уже в конце нынешнего года. Но это только предположения и все может измениться в любой момент.

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Источник: mydrivers