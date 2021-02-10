Huawei подписывает патентное соглашение 5G с Ericsson и представляет новый дизайн раскладного телефона

66

huawei, кстати, все еще жив

Huawei и Ericsson заключили многолетнее соглашение о взаимном лицензировании патентов на 5G и другие технологии. Это произошло на фоне того, как китайский техгигант Huawei ищет способы зарабатывать доход после ограничений использования его телекоммуникационного оборудования в нескольких странах.

По соглашению эти два производителя телекомоборудования смогут использовать патенты друг друга, необходимые для технологий 3G, 4G и 5G. Это позволит Huawei компенсировать потерянные продажи и искать рост за счет этого в результате санкций. Это первое долгосрочное соглашение между двумя компаниями.

В 2019 году США запретили компаниям экспортировать в Huawei без лицензии из-за обвинений в кибершпионаже и краже технологий от имени китайского правительства – обвинений, которые Huawei отрицает. Запрет привел к значительному снижению доли рынка потребительской электроники. Несколько европейских стран также запретили или рассматривают запрет Huawei строить свою сеть 5G.

В то же время Huawei продолжает разрабатывать инновационные устройства. Компания запатентовала новый дизайн сложного смартфона с ассиметричными половинками экрана. Согласно опубликованным изображениям, левая часть экрана такого смартфона выше, чем правая. Вероятно, это связано с размещением камеры.

#slider1#

По словам экспертов, преимуществом такого дизайна есть возможность использования единой камеры как для фронтальных, так и тыльных снимков. Это еще одна потенциальная инновация Huawei на рынке гибких устройств после нескольких моделей сложных смартфонов.

Huawei владеет 20% глобальных патентов, связанных с технологией 5G, и принесла больше прибыли от патентов, чем выплатила в виде гонораров в прошлом году – 560 миллионов долларов по сравнению с 392 миллионами долларов, выплаченными в виде роялти.