Huawei планирует Mate 60 Pro+ – более мощную версию флагмана и его вариант с эксклюзивным дизайном

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Еще более мощный Huawei Mate

Недавно компания Huawei представила в Китае Huawei Mate 60 и Mate 60 Pro. Оба – ﻿первые смартфоны компании с поддержкой 5G после наложения санкций США. Телефоны работают на процессоре Kirin 9000S. Ожидается, что в текущем месяце в Китае бренд выпустит еще две модели: Mate 60 Pro+ и Mate 60 RS Ultimate Design.



Утечка информации в сети Weibo показывает, что Huawei Mate 60 Pro+ c номером модели AL-AN10, будет доступен в двух вариантах – с 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти. Mate 60 Pro+ ожидается в черном и белом цветах.



Предварительно известно, что Mate 60 Pro+ будет стоить 7999 юаней ($1092) или 8999 юаней ($1228). Есть данные, что смартфон оснастят процессором Kirin 9100 и четырьмя камерами на задней панели.



Также сообщается, что Huawei не будет больше выпускать специальную версию телефона бренда Porsche. Вместо этого серия Mate 60 получит специальную модель под названием Huawei Mate 60 RS Ultimate Design.

Источник: PlayfulDroid