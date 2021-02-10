Возвращение чипов Kirin от Huawei все реальнее – китайцы придумали решение для обхода санкций

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Возврат huawei

Huawei долго не могла выпустить новые чипсеты Kirin из-за ограничений со стороны правительства США, а их последней моделью стал Kirin 9000 в 2020 году. Однако недавно появились слухи, что компания готовит возвращение процессоров Kirin.

По данным инсайдеров, Huawei работает над несколькими новыми чипсетами Kirin – 720, 830 и 9100. Первые два должны выйти к концу этого года, а Kirin 9100 ожидается в 2023 году вместе с флагманом Huawei P70.

Также были обнародованы возможные конфигурации будущих Kirin. Один вариант включает в себя процессорные ядра Cortex-X3, Cortex-A715 и Cortex-A510, а также графический процессор Immortalis-G715. Другой состоит из ядер Cortex-X1, Cortex-A78 и Cortex-A55 и GPU Mali G710.

Интересен тот момент, как они собираются производить эти чипы: по слухам, китайская компания SMIC (аналог TSMC) согласилась это делать. У них есть свой техпроцесс 7 нм, однако есть нюанс: это полностью скопированная первая версия 7 Нм TSMC, однако большинство компонентов в техпроцессе SMIC 7 нм являются скопированными в TSMC 10 нм техпроцесса, то есть это своеобразный бутерброд комбинирования устаревшего техпроцесса. Как бы там ни было, однако это едва ли не единственная возможность Huawei производить свои собственные процессоры. Еще интересен тот момент, как будет Cortex X3 работать в столь устаревшем техпроцессе.

Однако, кажется, у Huawei есть небольшое решение даже в случае если SMIC не согласится производить 7 нм для них. По слухам другого издания, компания придумала, как поместить 2 14 нм чипы друг на друга, чтобы получить производительность 7 нм. Напомним, в Huawei уже есть чип Kirin 710A, производившийся на 14 нм SMIC. Если это действительно так, это будет довольно смешным, но интересным экспериментом по поводу того, насколько горячим будет такой чип.

Что вы думаете о возможном возвращении Kirin? Готовы ли вы покупать смартфон на устаревшем техпроцессе или это будет большим минусом? Поделитесь мнениями в комментариях.



Источник: mydrivers