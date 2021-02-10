Huawei поможет России обойти санкции? Компания с этим не спешит

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Китайская компания прекратила поставку телекоммуникационного оборудования

После того как были введены санкции против России, многие посчитали, что «Китай нам поможет» и в числе тех, кто протянет руку помощи называли Huawei. Ожидалось, что компания, ощутившая на себе всю силу санкций, обязательно будет играть на стороне России. Но здравый смысл и инстинкт самосохранения все же возобладал над Huawei.

В середине мая в Минцифры России состоялось совещание с участием представителей сотовых операторов «МегаФона», МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» и Tele2. Его цель — обсуждение перспектив сотрудничества с иностранными компаниями. И вот тут выяснилось, что Huawei прекратила поставку базовых станций в адрес российских операторов и не идет на контакт в вопросе отгрузки телекоммуникационного оборудования. Компания попросту предпочла отойти в сторону и поставила на паузу работу с российскими телекоммуникационными компаниями. При этом она не делала никаких заявлений о прекращении сотрудничества.

На данный момент Huawei заняла выжидательную позицию и наблюдает за развитием событий. Кроме того, она ждет официального одобрения со стороны Пекина на работу с российскими компаниями. Со своей стороны китайское правительство осторожничает и тянет с принятием решения. Один из вариантов решения проблемы — инициировать суд и требовать от Huawei выполнения взятых обязательств. Но есть риск, что давление на компанию будет иметь обратный эффект и она примет решений уйти с рынка России.

На данный момент российские сотовые операторы оказались перед угрозой остаться без оборудования, необходимого для бесперебойного функционирования сотовых сетей. Ericsson и Nokia официально прекратили его поставку из-за санкций против России на фоне, развязанной ею войны в Украине. Ставка на Huawei не оправдалась. Можно скупать списанное оборудование в других странах, но найти работоспособное и пригодное для роботы в российских сотовых сетях, задача непростая. Если до конца лета не удастся найти выход из этой ситуации, в России могут наблюдаться сбои в работе сотовых сетей.

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Источник: коммерсантъ