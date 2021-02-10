Huawei представила HarmonyOS NEXT – прощай, Android!

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без Android

Компания Huawei анонсировала новую версию операционной системы – HarmonyOS NEXT, известную также как HarmonyOS Galaxy Edition. В отличие от предыдущей HarmonyOS, основанной на Android, новая ОС полностью отказывается от использования ядра Linux и AOSP.

HarmonyOS NEXT использует собственное проприетарное ядро Harmony, разработанное специально для устройств Huawei. Это позволяет компании уйти из экосистемы Android и создать полноценную альтернативу.

Главной концепцией дизайна HarmonyOS NEXT называют "Spatial" – эффект плавающих элементов интерфейса для создания 3D-ощущения. Также присутствуют "Vivid Color" - яркие цвета в приложениях и "Immersive" - эффект полного погружения.

Huawei утверждает, что HarmonyOS NEXT значительно повышает эффективность управления памятью – в 3 раза лучше предшественников. Уже сейчас в разработке находится более 200 нативных приложений HarmonyOS.

Планируется, что бета-тестирование новой операционной системы стартует во 2 квартале 2024 года. А официальный релиз HarmonyOS NEXT состоится в 4 квартале, возможно, вместе с серией смартфонов Huawei Mate 70.

Таким образом, Huawei начинает новую эру вне экосистемы Android. Удастся ли компании создать жизнеспособную альтернативу – покажет время. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Источник - sparrows news