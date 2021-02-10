Huawei прикупит больше чипов Qualcomm

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Речь идет о платформах Snapdragon 778G и Snapdragon 898, и без поддержки 5G

США сделали все, чтобы ударить по самым уязвимым местам и создать Huawei массу проблем. Чтобы противостоять натиску, компания постаралась закупить максимум комплектующих, которые бы помогли ей продержаться какое-то время. Но запасы имеют свойство быстро заканчиваться и нужно найти способ как восполнить их. Полумера и промежуточное решение для выживания — закупка 4G-чипов.

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Этот шаг вынужденный, ведь санкции США, прежде всего, запрещают доступ Huawei ко всему что касается 5G. Qualcomm пошла навстречу и «выпилила» 5G-модем из Snapdragon 888, что позволило предложить его в Huawei P50. Сегодня пришло сообщение, что эта аппаратная платформа будет не единственной, которую сможет прикупить Huawei.

Известный и авторитетный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что Huawei сможет закупить партию чипов Snapdragon 778G, но в версии 4G. В перспективе компания также сможет получить доступ к новейшему процессору Snapdragon 898. И вновь речь может идти только о версии чипа без 5G-модема.

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Какие именно смартфоны получат Snapdragon 778G и Snapdragon 898 не сообщается. Можно лишь предположить, что флагманский чип найдет свое применение в Huawei Mate 50 или Huawei P60, а Snapdragon 778G вполне может появиться в одном из смартфонов серии Huawei Nova 9, анонс которой ждем до конца года.

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Источник: weibo