Неожиданно: вышла EMUI 12

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EMUI 11 получил преемника

Как мы все помним, сейчас у Huawei в приоритете собственная операционная система HarmonyOS и компания стремится перевести на ее работу как можно большее количество устройств. Предполагалось, что собственная операционка в итоге заменит Android и EMUI, и еще в октябре прошлого года представитель компании заявлял, что EMUI 11 станет последней версией фирменной оболочки.

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На самом деле этого не случилось и свет увидела EMUI 12. Ее выход явно продиктован желанием компании продолжить поддержку своих устройств, прежде всего, за пределами Китая. На данный момент неизвестно, какие модели обновят до EMUI 12 и когда это произойдет.

В числе изменений компания называет более чистый, минималистичный и естественный интерфейс. Позиционируется он производителем как «инновационный, который оживляет цифровой мир». В палитре цветов EMUI 12 задают тон три оттенка: белый, синий и черный. При создании анимации вдохновлялись тем, как движутся небесные объекты во Вселенной.

С EMUI 12 пользователи смогут легко получить доступ к панели управления с любого экрана простым смахиванием. Она позволит управлять воспроизведением контента, получать доступ к настройкам Bluetooth и Wi-Fi, а также ярлыкам и подключенным устройствам на Device +.

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Device + — это функция, которая упрощает взаимодействие с различными устройствами Huawei. Так, пользователь сможет легко работать с планшетом MatePad, используя смартфон, чтобы совершать звонки, отправлять сообщения, просматривать фото, редактировать файлы и воспроизводить контент.

EMUI 12 приносит с собой обновленное приложение MeeTime для видеозвонков, а также компания декларирует шуструю и плавную работу системы. Как всегда, обещают, что вопросы безопасности вышли на новый уровень, предложив большее количество настроек.

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Источник: gizmochina